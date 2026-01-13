Σε στρατηγική συνεργασία με την SPV Axis Maritime Corp. υπό την ηγεσία κ. Νικόλα Μαδιά προχώρησε η Capital-Executive Ship Management Corp.

Η επιχείρηση με την νέα επωνυμία, Capital Axis Maritime Corp., θα παρέχει εσωτερικές εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης σε στόλο είκοσι (20) πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, που αποτελείται από δύο (2) Newcastlemax, τέσσερα (4) Capesize και επτά (7) Kamsarmax και Panamax πλοία που βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία, καθώς και επτά (7) νεότευκτα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου Capesize, η παράδοση των οποίων έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Ο στόλος έχει συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 3,0 εκατ. dwt και μέση ηλικία οκτώ ετών.

Ο κ. Νικόλας Μαδιάς εκ μέρους της SPV Axis και υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Axis Maritime Corp., σχολίασε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με μια καθιερωμένη και αξιόπιστη εταιρεία όπως η Capital-Executive Ship Management Corp. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνέργεια θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της, τόσο μέσω της μείωσης του κόστους όσο και της αύξησης των εσόδων. Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της Capital-Executive Ship Management Corp. με τη βαθιά εμπειρία μας στον τομέα των ξηρών φορτίων, που έχει αποκτηθεί σε 25 χρόνια ιδιοκτησίας και πρακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ξηρού χύδην φορτίου, είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η συνεργασία θα απελευθερώσει σημαντικό δυναμικό».

Η Capital Axis Maritime Corp. δραστηριοποιείται στην παροχή βέλτιστων εμπορικών και τεχνικών υπηρεσιών διαχείρισης για πλοία χύδην ξηρού φορτίου. Επί του παρόντος, ελέγχει στόλο είκοσι (20) πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Με έντονη έμφαση στην επιχειρησιακή αριστεία και τη βιωσιμότητα, η εταιρεία στοχεύει να θέσει νέα πρότυπα στον παγκόσμιο κλάδο της ναυτιλίας ξηρού φορτίου.

Πηγή: OT.GR