Νέα δεδομένα στην εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων φέρνει η εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη, η οποία οριστικοποιήθηκε με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας που ανακοινώθηκε πριν από λίγο.

Και αυτό γιατί με την απόκτηση της Κρητικός, ο όμιλος της οικογένειας Μασούτη καθίσταται πλέον ο τρίτος πόλος του κλάδου (πίσω από τον Σκλαβενίτη και την Lidl), με τζίρο πάνω από 2 δισ. ευρώ και ένα ευρύ γεωγραφικό αποτύπωμα σε Βόρεια και Νότια Ελλάδα με πάνω από 800 καταστήματα (περίπου 390 σημεία ο Μασούτης και περίπου 450 σημεία ο Κρητικός)

Ταυτόχρονα, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα παίρνει μια ισχυρή ώθηση για την ανάπτυξη της παρουσίας της στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου μέχρι σήμερα διατηρούσε ισχνή παρουσία με περίπου 56 σημεία. Αριθμός εξαιρετικά μικρός για το μέγεθος και τη δυναμική της συγκεκριμένης αγοράς (είναι η μεγαλύτερη της χώρας).

Φωτιά στον ανταγωνισμό

Η αναδιάταξη δυνάμεων και οι ανατροπές στους συσχετισμούς δυνάμεων γίνεται με φόντο την αύξηση της κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ

Παράγοντες της αγοράς θεωρούν δεδομένο πως το νέο σχήμα θα ρίξει λάδι στην φωτιά του ανταγωνισμού που κορυφώνεται με φόντο το… ατελείωτο ράλι του πληθωρισμού στα τρόφιμα. «Είναι δεδομένο», όπως λένε, ότι η διοίκηση του Μασούτη όταν θα αρχίσει να αποκτά βηματισμό και στην προσπάθειά του, να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα μερίδια αγοράς θα κινηθεί πιο επιθετικά για την προσέλκυση νέας αλλά και τη διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας της Κρητικός.

Ειδικά στα σημεία που είναι κοντά με τις υπόλοιπες μεγάλες αλυσίδες, όπως η Σκλαβενίτης, η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My Market, η Lidl και ο Γαλαξίας εκτιμάται πως θα φουντώσει ο πόλεμος των προσφορών. «Είναι δεδομένο επίσης πως θα υπάρξει απάντηση και από τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Πόλεμος για τον τζίρο που ανεβαίνει….

Σύμφωνα με πληροφορίες, η περσινή χρονιά έκλεισε με αύξηση τζίρου της τάξης του 4,8%! Μάλιστα, το 3,5% προήλθε από αύξηση του όγκου πωλήσεων και μόλις το 1,3% από ανατιμήσεις. Μάλιστα, ο Δεκέμβριος που παραδοσιακά παρουσιάζεται αυξημένη κατανάλωση λόγω της εορταστικής περιόδου κινήθηκε θετικά, αν και ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 11μήνου.

Υπενθυμίζεται ότι Μασούτης και Κρητικός ξεκίνησαν τις συζητήσεις για συνεργασία πριν από περίπου ένα χρόνο, με σαφή πρόθεση να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι δυο πλευρές από την πρώτη στιγμή ήταν θετικές στο ενδεχόμενο να χαράξουν κοινή πορεία, κάτι που φάνηκε σήμερα με την ανακοίνωση της συμφωνίας. Η καθυστέρηση όπως αναφέρουν άνθρωποι που παρακολουθούν το deal δεν οφείλονταν σε σοβαρές διαφωνίες αλλά σε διαδικαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες κράτησαν περισσότερο απ’ ότι περίμεναν οι επιχειρηματίες.

Σε κάθε περίπτωση, πλέον η συμφωνία είναι γεγονός και οδεύει προς έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εκτιμάται ότι θα ανάψει το «πράσινο φως».

«Ιδανικό ταίριασμα»

Ο Άγγελος Κρητικός με παλαιότερες δηλώσεις του στον ΟΤ για την συμφωνία με τον Κρητικό ανέφερε ότι οι δυο εταιρείες θα κάνουν ιδανικό ταίριασμα, αλληλοσυμπληρώνοντας η μία τα κενά της άλλης. «Δεν μπορούσε να υπάρξει πιο ταιριαστή αλληλοκάλυψη. Αγγίζει το ιδανικό», έλεγε χαρακτηριστικά.

Το κύριο βάρος του Μασούτη, υπογράμμιζε, είναι στην Βόρεια Ελλάδα, η Κρητικός έχει ακόμη μικρό αποτύπωμα, ενώ η Κρητικός έχει μπει δυναμικά στο κομμάτι του franchise, όπου ο Μασούτης δεν έχει παρουσία. Και γεωγραφικά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.

Ο Άγγελος Κρητικός σκοπεύει να βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση της εταιρείας στο νέο σχήμα υπό τον όμιλο Μασούτη. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρξουν οι λιγότερες δυνατές απώλειες στο δίκτυο, αφού συμπίπτουμε σε πολύ λίγα καταστήματα», σημείωνε χαρακτηριστικά.

«Θα μείνουμε και θα βοηθήσουμε στη μετάβαση»

Μάλιστα, ο κ. Κρητικός ερωτώμενος σχετικά με την επόμενη μέρα δήλωνε πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει αμέσως την εταιρεία, αλλά θα παραμείνει για ένα διάστημα -πιθανότατα και έως 2 χρόνια- με ένα συμβουλευτικό ρόλο, προκειμένου να βοηθήσει στη μετάβαση και ενσωμάτωση των καταστημάτων στο νέο δίκτυο, αλλά και των υποδομών logistics, οι οποίες θα διατηρηθούν μιας και ο νέος οργανισμός θα τις χρειαστεί με δεδομένο πως διπλασιάζεται σε μέγεθος.

Δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος

Αναφορικά με την τύχη των σχεδόν 4.000 εργαζομένων, ο κ. Κρητικός ήταν απόλυτα σαφής λέγοντας πως με δεδομένες τις ανάγκες του νέου σχήματος πρόθεσή τους είναι όποιος έχει όρεξη και διάθεση να παραμείνει. «Δεν περισσεύουν στελέχη να μείνουν εκτός», επεσήμανε με έμφαση.

