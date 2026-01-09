Σε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στοιχείο δημοσκόπησης της GPO που έγινε για τα Παραπολιτικά FM τον περασμένο Δεκέμβριο, εστιάζει σήμερα η εφημερίδα «Τα Νέα», τώρα που η ανακοίνωση για ίδρυση κόμματος Καρυστιανού ταράζει τα νερά της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας.

Το Focus της εφημερίδας γίνεται στα στοιχεία εκείνα που αποτυπώνουν το από ποια κόμματα του πολιτικού φάσματος θα «κλέψει» ψηφοφόρους το κόμμα Καρυστιανού.

Τα κόμματα – δεξαμενές ψηφοφόρων της Καρυστιανού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης στο κόμμα Καρυστιανού προτίθενται σε μεγάλο ποσοστό να μετακινηθούν ψηφοφόροι που μέχρι σήμερα υποστηρίζουν την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νίκη, την Ελληνική Λύση ενώ σε πολύ μικρότερο ποσοστό ακολουθούν πολίτες που προέρχονται από το ΚΚΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Φωνή Λογικής.

Συγκεκριμένα «πολύ» και «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού απαντά το 63,4% όσων στηρίζουν Νίκη, το 52,8% όσων στηρίζουν Πλεύση Ελευθερίας, το 36,7% όσων ψηφίζουν Ελληνική Λύση, το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, το 25% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι του ΚΚΕ και το 23,4% όσων δηλώνουν ψηφοφόροι της Φωνής Λογικής.

Μικρές μετακινήσεις από ΝΔ – ΠαΣοΚ

Αντίθετα, μικρότερες είναι οι μετακινήσεις όσων ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία (10%) και όσων στηρίζουν ΠΑΣΟΚ (15,8%).

Στο 67,3 το «Kαθόλου Καρυστιανού»

Συνολικά στη δημοσκόπηση 7,6% των ερωτηθέντων απαντούν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν κόμμα Καρυστιανού, 13,2% «αρκετά», 8,8% «λίγο» και 67,3% «καθόλου».