To Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιόρτασε την έλευση του 2026 με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που πραγματοποιήθηκε υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία, εβδομάδες αφότου ένοπλοι σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην πόλη.

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϊ είναι παγκοσμίως γνωστές για τα θεαματικά πυροτεχνήματά τους, με 40.000 πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό σε μήκος επτά χιλιομέτρων πάνω από κτίρια και σκάφη στο λιμάνι του, μεταξύ άλλων στα διάσημα αξιοθέατα της Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϊ.

Με τη σκέψη στα θύματα της επίθεσης στο Μποντάι

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11.00 το βράδυ τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας), με τη Γέφυρα του λιμένα του Σίδνεϊ να έχει φωτιστεί με λευκό χρώμα και μια μενορά (επτάφωτος λυχνία), σύμβολο του Ιουδαϊσμού, να προβάλλεται στους πυλώνες της.

«Έπειτα από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε πως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα προσφέρει μια ευκαιρία να έρθουμε ο ένας κοντά στον άλλο και να ατενίσουμε με ελπίδα ένα ειρηνικό και ευτυχισμένο 2026», δήλωσε η δήμαρχος του Σίδνεϊ Κλόβερ Μουρ ενόψει των εκδηλώσεων.

Οι δύο ένοπλοι, ένας πατέρας και ο γιος του, σκότωσαν 15 ανθρώπους σε μια εκδήλωση για τη Χανουκά τη 14η Δεκεμβρίου, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση των τελευταίων 30 ετών, η οποία σόκαρε τη χώρα και αύξησε τους φόβους για την άνοδο του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Μποντάι ακυρώθηκαν φέτος και διάφορες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2026

Ο ουρανός του Όκλαντ φωτίστηκε από αμέτρητα βεγγαλικά, με επίκεντρο των εορτασμών, όπως κάθε χρόνο, το ψηλότερο κτίριο της χώρας το περίφημο Sky Tower στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας, από όπου χιλιάδες κόσμου παρακολούθησαν την εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Χρειάστηκαν έξι μήνες σχεδιασμού και προετοιμασίας για αυτή τη φαντασμαγορική υποδοχή του νέου έτους.

Η Νέα Ζηλανδία είναι η πρώτη χώρα μετά την ατόλη Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό που υποδέχεται τον νέο χρόνο.

Πρωτοχρονιά στο Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίδειξη πυροτεχνημάτων που είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε ως φόρος τιμής στους 161 ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών τον Νοέμβριο.

Το 2026 έφτασε στη Σιγκαπούρη

Νέο έτος και στο Πεκίνο

Αλλαγή χρόνου στη Νότια Κορέα

Στη Σεούλ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο περίπτερο Bosingak, όπου μια μπρούντζινη καμπάνα χτυπά 33 φορές τα μεσάνυχτα, μια παράδοση που έχει τις ρίζες της στη βουδιστική κοσμολογία, συμβολίζοντας τους 33 παραδείσους. Οι κωδωνοκρουσίες πιστεύεται πως διώχνουν την κακοτυχία και υποδέχονται την ειρήνη και την ευημερία για τη χρονιά που έρχεται.

Πρωτοχρονιά στην Ιαπωνία



Το 2026 έφτασε στην Ταϊβάν

Ο νέος χρόνος μπήκε και στη Μαλαισία

Άλλαξε χρόνο και η Παπούα Νέα Γουινέα

Το Πορτ Μόρεσμπι στην Παπούα Νέα Γουινέα υποδέχτηκε το νέο έτος με εκδηλώσεις, παραδοσιακές παραστάσεις και συγκεντρώσεις.