Τη Δευτέρα η Ιαπωνία έκανε το τελικό βήμα για να επιτρέψει την επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο. Η περιοχή της Νιγκάτα ψήφισε υπέρ της επανέναρξης της λειτουργίας του, ένα κομβικό σημείο στην επιστροφή της χώρας στην πυρηνική ενέργεια σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Ο πυρηνικός σταθμός Kashiwazaki-Kariwa, που βρίσκεται περίπου 220 χλμ. βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν ένας από τους 54 αντιδραστήρες που έκλεισαν μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011, που κατέστρεψαν τον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi, προκαλώντας τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή μετά το Τσερνομπίλ.

Έκτοτε, η Ιαπωνία έχει επαναλειτουργήσει 14 από τα 33 που παραμένουν σε λειτουργία, καθώς προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το Kashiwazaki-Kariwa θα είναι το πρώτο που θα λειτουργήσει η Tokyo Electric Power Co (TEPCO), η οποία διαχειριζόταν το εργοστάσιο της Φουκουσίμα.

Τη Δευτέρα, η συνέλευση της περιφέρειας Νιγκάτα έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον κυβερνήτη της περιοχής, Hideyo Hanazumi, ο οποίος υποστήριξε την επανεκκίνηση τον περασμένο μήνα, επιτρέποντας ουσιαστικά την επανεκκίνηση της λειτουργίας του εργοστασίου.

Πριν από την ψηφοφορία, περίπου 300 διαδηλωτές, κρατώντας πανό με τα συνθήματα «Όχι στα πυρηνικά», «Είμαστε αντίθετοι στην επανεκκίνηση του Kashiwazaki-Kariwa» και «Υποστηρίξτε τη Φουκουσίμα», συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη συνέλευση της περιφέρειας Νιγκάτα.

Καθώς ξεκίνησε η διαδήλωση το πλήθος τραγούδησε το «Furusato», ένα εθνικό τραγούδι για τη σύνδεση με τον τόπο γέννησης, που σημαίνει «πατρίδα» στα ιαπωνικά.

Το χρονοδιάγραμμα

Η TEPCO εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναλειτουργήσει τον πρώτο από τους επτά αντιδραστήρες του εργοστασίου στις 20 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση NHK.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο να μην επαναληφθεί ποτέ ένα τέτοιο ατύχημα και να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι της Νιιγκάτα δεν θα βιώσουν ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της TEPCO, Masakatsu Takata. Ο Takata αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα.

Νωρίτερα φέτος, η TEPCO δεσμεύτηκε να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια γιεν (641 εκατομμύρια δολάρια) στην περιφέρεια τα επόμενα 10 χρόνια, σε μια προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη των κατοίκων της Νιιγκάτα.

Ωστόσο, πολλοί ντόπιοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από την περιφέρεια τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των κατοίκων δεν θεωρούσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση. Σχεδόν το 70% εξέφραζε ανησυχία για τη λειτουργία του εργοστασίου από την TEPCO.

Ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Η ψηφοφορία της Δευτέρας θεωρήθηκε ως το τελευταίο εμπόδιο πριν η TEPCO επαναλειτουργήσει τον πρώτο αντιδραστήρα, ο οποίος από μόνος του θα μπορούσε να αυξήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Τόκιο κατά 2%, σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Εμπορίου της Ιαπωνίας.

Η πρωθυπουργός Sanae Takaichi, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν από δύο μήνες, υποστήριξε την επανεκκίνηση των πυρηνικών σταθμών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αντιμετώπιση του κόστους των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 60% έως 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας.

Η Ιαπωνία ξόδεψε 10,7 τρισεκατομμύρια γιεν (68 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και άνθρακα, το ένα δέκατο του συνολικού κόστους εισαγωγών της.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού της, η Ιαπωνία αναμένει αύξηση της ζήτησης ενέργειας κατά την επόμενη δεκαετία, λόγω της έκρηξης των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας.

Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για την αποκαρβονισμοποίηση, έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα σε 20% έως το 2040.