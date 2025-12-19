Το YES FORUM, μέσω του προγράμματος YES TOUR TO SCHOOLS και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υλοποίησε μια πολυήμερη εκπαιδευτική δράση που έφερε τη ναυτιλία μέσα στις σχολικές αίθουσες — και όχι μόνο. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα δυναμική: πάνω από 1.500 μαθητές και φοιτητές ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική ναυτιλία, έναν από τους πιο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς κλάδους της χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη και την αντίστοιχη δράση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στον Έβρο, η πρωτοβουλία έχει πλέον καλύψει το 98% της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσφέροντας έγκυρη ενημέρωση για αυτόν τον στρατηγικής σημασίας κλάδο. Το αποτύπωμα αυτό είναι αξιοσημείωτο, καθώς αφορά ακριτικές και κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές, όπου οι ευκαιρίες συστηματικής ενημέρωσης είναι συχνά λιγότερο διαθέσιμες και η ανάγκη για ενίσχυση της συνοχής και της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση είναι ακόμη πιο έντονη. Κεντρική ομιλήτρια των δράσεων ήταν η Δανάη Μπεζαντάκου, concept Founder του YES Forum και CEO της Navigator Shipping Consultants, η οποία παρουσίασε με εμπνευσμένο τρόπο στους παρευρισκόμενους τις δυνατότητες, τις προοπτικές και τη διεθνή σημασία της ελληνικής ναυτιλίας.

Βασικός στόχος της δράσης ήταν να παρουσιάσει στους μαθητές τη συνολική εικόνα της ελληνικής ναυτιλίας, αναδεικνύοντας:

τις πάνω από 150 επαγγελματικές διεξόδους που συνδέονται με τον κλάδο,

τις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας

την σημαντική θέση της Ελλάδας στη Ναυτιλία, τα 4,000 χρόνια Ναυτικής Ιστορίας και της Ελληνικής Ναυτοσύνης.

Ο κύκλος δράσεων αναπτύχθηκε σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας ΑΜΘ, ως εξής:

Αλεξανδρούπολη – 10 & 11 Οκτωβρίου 2025 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και το επιμελητήριο Έβρου, όπου ενημερωθηκαν μαθητές από την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, τη Σαμοθράκη και την Αλεξανδρούπολη.

Δράμα – Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας και επίσκεψη στην Ένωση Κυριών Δράμας και ενημέρωση για το έργο τους

Καβάλα – Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας

Ξάνθη – Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στο Γυμνάσιο Σμίνθης και στο 5ο Δημοτικό Ξάνθης

Κομοτηνή – Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής

Όπως σε κάθε επίσκεψη, έτσι και αυτή τη φορά, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων κλήθηκαν να αποτυπώσουν με ζωγραφιές όσα τους έκαναν εντύπωση από την παρουσίαση. Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, προσφέρθηκαν στους μαθητές αντίτυπα του βιβλίου «Προς θάλασσα μεριά…», ως δωρεά ναυτιλιακών οργανισμών και εταιρειών. Η προσφορά αυτή ενίσχυσε έμπρακτα την εκπαιδευτική κοινότητα και επιβεβαίωσε ότι η επένδυση στη γνώση και στη νεολαία είναι κοινή υπόθεση.

Κατά την επίσκεψη του YES FORUM στην περιοχή, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον ενημερώσεις σε φοιτητές και ενήλικες, όπως θα δείτε παρακάτω:

Στο Τμήμα Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα, στις 4 Δεκεμβρίου 2025, όπου παρουσιάστηκαν οι επαγγελματικές δυνατότητες ενός αποφοίτου Πληροφορικής στη ναυτιλία, σε έναν τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία λόγω ψηφιακού μετασχηματισμού, κυβερνοασφάλειας, και πλήθους data.

Σε 300 φοιτητές Νομικής και παρεμφερών σπουδών, που συμμετείχαν στο Thracing on International Crisis, στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, όπου αναδείχθηκε η σημασία του κλάδου και οι σύγχρονες κρίσεις που καλείται να διαχειριστεί. Η παρουσίαση του YES Forum για τη Ναυτιλία στο Thracing on International Crisis ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο πλαίσιο της διοργάνωσης προσομοιώθηκαν δραστηριότητες του IMO για πρώτη φορά, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμη πρακτική σύνδεση με τη διεθνή ναυτιλιακή πραγματικότητα.

YES Forum για τη Ναυτιλία στο Thracing on International Crisis ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στο πλαίσιο της διοργάνωσης προσομοιώθηκαν δραστηριότητες του IMO για πρώτη φορά, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πολύτιμη πρακτική σύνδεση με τη διεθνή ναυτιλιακή πραγματικότητα. Στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Σαπών, όπου το YES FORUM συνομίλησε με ενήλικες μαθητές σε πλαίσιο Δεύτερης Ευκαιρίας, παρουσιάζοντας τόσο τα τεχνικά επαγγέλματα όσο και τη συνολική δυναμική του κλάδου. Η συζήτηση ανέδειξε έντονο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί συμμετέχοντες αναζήτησαν πληροφόρηση με στόχο καλύτερες προοπτικές για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Online ενημέρωση των φοιτητών του Τμήματος Αμπελουργίας και Οινολογίας, στις 9 Δεκεμβρίου 2025, με πρωτοβουλία της Ένωσης Κυριών Δράμας, ώστε η ενημέρωση γύρω από τη ναυτιλία να φτάσει και σε φοιτητές εκτός ναυτιλιακού αντικειμένου.

Το YES FORUM, με συνέπεια στην αποστολή του, επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι η έγκυρη ενημέρωση και οι πραγματικές ευκαιρίες πρέπει να φτάνουν σε κάθε περιοχή — ιδίως εκεί όπου είναι πιο αναγκαίες. Μέσα από δράσεις που γεφυρώνουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, συνεχίζει να καλλιεργεί γνώση, έμπνευση και ίσες προοπτικές για τους νέους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς της ναυτιλίας. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ήδη 2.000 μαθητές μαθαίνουν για τη ναυτιλία μέσα από το σχετικό μάθημα που ενέταξε το YES FORUM στο σχολικό πρόγραμμα, μόλις τρεις μήνες από την εισαγωγή του στα σχολεία.