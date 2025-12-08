Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τονίζοντας ότι «το Capital Link Invest in Greece Forum με τα χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της επενδυτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του», ανέφερε ο πρωθυπουργός, «θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις σκέψεις μου σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μας και τις προοπτικές της για τη νέα χρονιά. Η Ελλάδα συνεχίζει την πρόοδό της, και γίνεται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός».

«Η χώρα μας προσφέρει ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της αγοράς για όλες τις κατηγορίες ελληνικών περιουσιακών στοιχείων, προσφέρει υγιή δημοσιονομικά θεμελιώδη στοιχεία, σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και, φυσικά, τον πολύ σημαντικό παράγοντα της πολιτικής σταθερότητας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις «εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, από παραδοσιακούς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές, τα logistics και τα αγροδιατροφικά, έως νέους, όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και, φυσικά, η τεχνολογία».

«Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων -FDI, και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη και την αυξανόμενη ευημερία», τόνισε.

«Οι ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ»

Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ που ενισχύονται ολοένα και περισσότερο.

«Τον περασμένο μήνα, είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε εκτεταμένες ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα, σχετικά με τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ξεκινώντας από την Ελλάδα και συνεχίζοντας βόρεια, σε πολλές χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, και υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στο Ιόνιο Πέλαγος, ως συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αυτές οι συμφωνίες, ανέφερε, «ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και εδραιώνουν τη θέση της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

«Με βάση τα υγιή οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διοίκησής μας, είμαι βέβαιος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και φυσικά για τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ. Σας προσκαλώ όλους και τον καθένα από εσάς να γίνετε μέρος του success story της οικονομίας της Ελλάδας», ανέφερε, κλείνοντας ο πρωθυπουργός.