Σε ιδιαίτερα δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή της Σικίνου εντοπίστηκε χθες ανθρώπινος σκελετός, τον οποίο βρήκε κυνηγός που κινούνταν στην περιοχή και ειδοποίησε άμεσα τις τοπικές Αρχές. Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στην περισυλλογή των ευρημάτων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο σκελετός εκτιμάται ότι ανήκει στη μία εκ των δύο Γαλλίδων τουριστριών που αγνοούνται από τον Ιούνιο του 2024, όταν είχαν βγει μαζί για πεζοπορία στη Σίκινο και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους. Δίπλα στον σκελετό βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στη μία από τις δύο γυναίκες, στοιχείο που ενισχύει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Ο σκελετός έχει ήδη περισυλλεγεί και αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για την επίσημη ταυτοποίησή του. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Σε εξέλιξη νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό της δεύτερης γυναίκας

Παράλληλα με τις διαδικασίες ταυτοποίησης, έχει ξεκινήσει νέα, εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό της δεύτερης αγνοούμενης Γαλλίδας. Στις έρευνες συμμετέχουν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, εθελοντές, επαγγελματικά drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 73 και 64 ετών, διέμεναν σε διαφορετικά ξενοδοχεία στη Σίκινο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, φαίνεται πως γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί και αποφάσισαν να πάνε μαζί για πεζοπορία την ημέρα κατά την οποία εξαφανίστηκαν.

Το τελευταίο μήνυμα της 73χρονης και η απώλεια σήματος

Ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε με την 73χρονη ήταν ο ξενοδόχος στον οποίο διέμενε. Όπως έχει γίνει γνωστό, του έστειλε μήνυμα αναφέροντας ότι παραπάτησε, έπεσε και δεν αισθανόταν καλά, συνοδεύοντας την επικοινωνία με φωτογραφία στην οποία φαίνεται πεσμένη στο έδαφος. Ωστόσο, δεν κατάφερε να στείλει την ακριβή της τοποθεσία. Λίγο αργότερα, το σήμα του κινητού της χάθηκε και από τότε δεν υπήρξε καμία ένδειξη ζωής.

Οι αρχικές έρευνες είχαν ξεκινήσει από την παραλία της Μάλτας, όπου καταλήγει μονοπάτι περίπου μιάμισης ώρας από τη χώρα του νησιού. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα μονοπάτια της Σικίνου, όπως έμπειροι πεζοπόροι που επισκέπτονται το νησί εδώ και δεκαετίες, έχουν υποδείξει πιθανές διαδρομές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι δύο γυναίκες, ειδικά αν είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερη πεζοπορία.