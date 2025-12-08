«Χρυσό» στη γεύση πήρε η γραβιέρα Νάξου με το Taste Atlas, τη δημοφιλή πλατφόρμα γαστρονομικού ενδιαφέροντος, να την ανακηρύσσει ως το καλύτερο τυρί του κόσμου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ιταλική παρμεζάνα.

Αυτό το τυρί, αναφέρει το Taste Atlas, παράγεται στο νησί της Νάξου στις Κυκλάδες για τουλάχιστον έναν αιώνα. Η γραβιέρα Νάξου παρασκευάζεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα ή από μίγμα πρόβειου γάλακτος και έως 20% κατσικίσιου γάλακτος. Έχει λεπτή κόρα και ανοιχτό κίτρινο, συμπαγές εσωτερικό γεμάτο με μικρές τρύπες. Είναι σκληρό τυρί με δροσερή γεύση και ελαφρύ άρωμα.

Best Cheese in the World for 2026: Graviera Naxou (Greece 🇬🇷) Check the entire list: https://t.co/OA8VeDecZt Graviera Naxou, the hallmark cheese of the Cyclades made primarily from cow’s milk with a touch of sheep or goat milk, has been named the Best Cheese in the World for… pic.twitter.com/QKF128rPq8 — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 6, 2025

Η γραβιέρα Νάξου έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 38% και τουλάχιστον 40% λιπαρά. Το γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προέρχεται από φυλές που παραδοσιακά εκτρέφονται στο νησί, οι οποίες τρέφονται με τοπικά φυτά και βότανα, προσδίδοντας στο γάλα τους μοναδική γεύση.