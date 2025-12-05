Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει εάν είναι συνταγματικό το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που καταργεί το δικαίωμα ιθαγένειας λόγω τόπου γέννησης (jus soli) για παιδιά παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στο αμερικανικό έδαφος. Η απόφαση να συζητηθεί η υπόθεση αφορά ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα που έχει λάβει ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του.

Μια απόφαση υπέρ της κυβέρνησης θα έχει σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο

Το Δικαστήριο, στο οποίο κυριαρχεί η συντηρητική πτέρυγα, έκανε δεκτή την προσφυγή της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει την ανατροπή αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων. Αυτά είχαν κρίνει ότι το διάταγμα είναι αντισυνταγματικό, διότι απαγορεύει στην ομοσπονδιακή διοίκηση να εκδίδει διαβατήρια και έγγραφα ιθαγένειας σε παιδιά γεννημένα στις ΗΠΑ όταν η μητέρα έχει παράτυπη διαμονή ή βρίσκεται προσωρινά στη χώρα, ενώ ο πατέρας δεν είναι Αμερικανός πολίτης ή κάτοχος πράσινης κάρτας.

Το δίκαιο του εδάφους (jus soli) προστατεύεται από τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία από το 1868 καθιερώνει ότι κάθε άτομο που γεννιέται στις ΗΠΑ αποκτά αυτομάτως την αμερικανική ιθαγένεια. Η τροπολογία θεσπίστηκε αμέσως μετά τον Εμφύλιο και την κατάργηση της δουλείας, με στόχο να διασφαλιστούν τα πολιτικά δικαιώματα των απελευθερωμένων σκλάβων.

Είχε προηγηθεί απόφαση κατά της κυβέρνησης για σχετικό θέμα

Το θέμα είχε απασχολήσει το Ανώτατο Δικαστήριο και το περασμένο καλοκαίρι, επίσης έπειτα από προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ. Τότε, οι δικαστές περιόρισαν τη δυνατότητα έκδοσης πανεθνικών μπλοκαρισμάτων κατά αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, χωρίς όμως να τοποθετηθούν επί της ουσίας σχετικά με το διάταγμα.

Ο Τραμπ υπέγραψε το επίμαχο μέτρο στις 20 Ιανουαρίου, αμέσως μετά την ορκωμοσία του και την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Επικαλέστηκε την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στη μετανάστευση, ενώ το διάταγμα καλύπτει ακόμη και παιδιά γονιών που βρίσκονται προσωρινά στη χώρα με νόμιμη βίζα — είτε φοιτητική, είτε τουριστική, είτε εργασίας.