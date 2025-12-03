Δύσκολα θα βρουν οι καταναλωτές στις χριστουγεννιάτικες προσφορές μοσχαρίσιο κρέας, αρνί και κατσίκι. Αντιθέτως μπορούν να περιορίσουν τις επιλογές τους σε κοτόπουλο ή χοιρινό κρέας. Οι ποσότητες του μοσχαρίσιου κρέατος που εισάγονται από τις ευρωπαϊκές χώρες όλο και μειώνονται με τις τιμές του να «τραβούν την ανηφόρα» – ήδη η μέση τιμή είναι 16 – 17 ευρώ το κιλό και δεν απέχει πολύ η «στιγμή» που θα προσεγγίσει τα 20 ευρώ.

Ενώ όπως έλεγε πηγή της αγοράς μιλώντας προς τον ΟΤ «ότι αρνί κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά εισάγεται από τη Ρουμανία». Οι λιγοστές ποσότητες μοσχαρίσιου κρέατος εγχώριας παραγωγής – εισάγονται ζώα μικρής ηλικίας και μεγαλώνουν σε ελληνικές φάρμες – είναι προφανές ότι είναι ακριβότερες από τις εισαγόμενες ευρωπαϊκές, αν και έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Η πορεία της κατανάλωσης

Η κατανάλωση ωστόσο δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τις υψηλές τιμές, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, αν και δεν είναι σαφές ότι θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, εφόσον οι τιμές του συνεχίζουν να αυξάνονται με τους σημερινούς ρυθμούς.

Παράλληλα στην Ελλάδα η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζεται σημαντικά και από τον υψηλό ΦΠΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη – ανέρχεται στο 13%, ενώ πχ. στην Ιταλία είναι 4%, στην Ισπανία 10%, στην Πορτογαλία 6% και στην Κύπρο 5%. Μάλιστα στη Βρετανία ο ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας είναι 0%! Όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς ένας από τους λόγους της υψηλής τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος είναι ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ – η διαφορά με τη Βρετανία είναι … οφθαλμοφανής, αλλά και σε σχέση με άλλες χώρες του μεσογειακού νότου της Ευρωπαϊκής Ενωσης επίσης είναι μεγάλη.

Η άρνηση μείωσης του ΦΠΑ

Βέβαια είναι γνωστό πως η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το υπουργείο Οικονομικών αρνείται επιμόνως να «πειράξει» τον ΦΠΑ – στη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων με τα αλλεπάλληλα κύματα ακρίβειας που έπληξαν αποφασιστικά το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα, παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την αγορά για την έστω πρόσκαιρη μείωση του ΦΠΑ σε κρίσιμες κατηγορίες τροφίμων, δεν είχαν τύχη!

Πόσο μάλλον στην προκειμένη περίπτωση του μοσχαρίσιου κρέατος, που οι καταναλωτές – κατά την κυβέρνηση – έχουν κι άλλες διαθέσιμες επιλογές. Βέβαια το μεγάλο crash test στο εισόδημα των καταναλωτών θα γίνει στο επόμενο Πάσχα – του 2026 – που η έλλειψη σε αμνοερίφια θα γίνει εμφανής και οι τιμές τους θα απογειωθούν σε δυσθεώρητα ύψη – εκτός κι αν επιτραπούν οι εισαγωγές, αλλά σ΄ αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα έρθει αντιμέτωπη με τους κτηνοτρόφους.

