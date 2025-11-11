Σε είδος πολυτελείας θα εξελιχθεί η κατανάλωση κρέατος αν δεν υπάρξουν μέτρα. Οι ανατιμήσεις συνεχίζονται και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πόσο θα φτάσουν οι τιμές. Όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα δούμε και νέα άνοδο.

Η αγορά κρέατος στη χώρα μας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ανάγκες για μοσχαρίσιο κρέας κατά 80% από τις εισαγωγές. Αυτό, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, επηρεάζει τις τιμές.

Πριν από περίπου ένα χρόνο το μοσχάρι κόστιζε περίπου 12-13 ευρώ το κιλό, ενώ τώρα φτάνει τα 15-17 ευρώ το κιλό.

Δυσοίωνες προβλέψεις

Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και η ζήτηση δεδομένα θα μεγαλώνει αναμένεται να δούμε νέες αυξήσεις. Δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Βέβαια, γνώστες της αγοράς τόνισαν ότι δεν αποκλείουν να ανέβει ακόμα περισσότερο.

Μεγάλη είναι η άνοδος και η τιμή στο πρόβειο κρέας λόγω της ευλογιάς. Σε κάποια κρεοπωλεία, τα πρόβεια παϊδάκια κοστίζουν από 10,5 έως 12,5 ευρώ το κιλό από 9-10 ευρώ το καλοκαίρι, ενώ στα αρνιά και τα κατσίκια οι τιμές αγγίζουν ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό, όταν πριν την έξαρση της ευλογιάς δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ελλείψεις στην αγορά.