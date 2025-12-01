Οι παρατεταμένα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες μπορεί να είναι σύμμαχοι των καταναλωτών σε πολλές περιοχές, καθώς μπορούν να καθυστερήσουν το γύρισμα του διακόπτη των καλοριφέρ στο “on”, συνεπώς και να μεταθέσουν χρονικά το κόστος για θέρμανση που επιβαρύνει τους λογαριασμούς τον χειμώνα. Αργά ή γρήγορα, πάντως, δεν θα το αποφύγουμε. Εξάλλου, σε περιοχές με περισσότερο κρύο, ήδη τα σώματα δουλεύουν πολλές ώρες του 24ώρου.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι με απλές κινήσεις και μικρές ρυθμίσεις μπορούν να εξοικονομήσουν ένα μέρος του κόστους που είναι αποτέλεσμα κακής ρύθμισης ή συντήρησης, ακόμη και κάποιων διακοσμητικών επάνω στα σώματα.

Ο OT με τη βοήθεια ειδικών καταγράφει μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε και δεν αφήνουμε τα καλοριφέρ να αποδώσουν το μέγιστο της δυνατότητάς τους και καταναλώνουν περισσότερο ενέργεια από όση θα χρειάζονταν κανονικά φουσκώνοντας τον τελικό λογαριασμό.

Ακολουθούν μερικά από αυτά και τρόποι να τα αποφύγουμε

Για να έχουμε θέρμανση δεν «κρύβουμε» τα σώματα

Το πιο συχνό λάθος είναι η τοποθέτηση επίπλων -καταναπέδες, τραπέζια, παπουτσοθήκες κ.λπ.- μπροστά στα σώματα. Με αυτόν τον τρόπο, η θερμότητα παγιδεύεται, διαχέεται πιο δύσκολα στον χώρο και τα καλοριφέρ αναγκάζονται να λειτουργούν περισσότερη ώρα για να πετύχουν την ίδια θερμοκρασία.

Tip: Αποφύγετε τα ογκώδη έπιπλα μπροστά στα καλοριφέρ, αφήνοντας τουλάχιστον 30–40 εκατοστά ελεύθερου χώρου.

Προσοχή στη θερμοκρασία του θερμοστάτη

Πολλοί νομίζουν ότι αν ανανεβάσουν τον θερμοστάτη στους 23–24°C θα νιώθουν πιο άνετα στο σπίτι τους. η κατανάλωση μπορεί να εκτοξευθεί χωρίς το σπίτι να γίνεται πραγματικά πιο άνετο. Η ιδανική θερμοκρασία για οικονομική και υγιεινή θέρμανση είναι υπό κανονικές συνθήκες 17–21°C και, σύμφωνα με τους ειδικούς, κάθε επιπλέον βαθμός αυξάνει την κατανάλωση περίπου κατά 6%–8%.

Τip: Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 20°C και κάντε μικρές προσαρμογές λίγο πάνω – λίγο κάτω, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σπιτιού.

Δεν αμελούμε τη συντήρηση του λέβητα

Η μη τακτική -ετήσια- και σωστή συντήρηση του λέβητα είναι σημαντική αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης του συστήματος και σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10%–20%.

Τip: Ορίζετε κάθε χρόνο συντήρηση και έλεγχο καυσαερίων πριν την περίοδο αιχμής.

Σώματα γεμάτα αέρα

Εάν ακούσουμε έναν ήχο που έρχεται από τα σώματα, που μοιάζει σαν να κυλάει μέσα νερό, και πιάνοντας το σώμα δεν είναι σε όλη την επιφάνειά του ζεστό, σημαίνει ότι υπάρχει παγιδευμένος αέρας στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε σημαντικές απώλειες θέρμανσης, οπότε πρέπει να… σπεύσουμε.

Τip: Κάντε εξαέρωση σε όλα τα σώματα μία φορά στην αρχή της σεζόν και κάθε φορά που εμφανίζονται συμπτώματα.

Λάθος χρήση προγραμματισμού

Πολλοί επιλέγουν μεγάλα on–off (π.χ. 3 ώρες ανοιχτό – 4 ώρες κλειστό). Όμως τα απότομα σβήσιμο–άναμα κάνει τον λέβητα να δουλεύει “σκληρά” κάθε φορά από το μηδέν.

Τι να κάνετε:

Προτιμήστε σταθερή θερμοκρασία με μικρές διακυμάνσεις. Είναι πιο αποδοτικό.

Απώλειες λόγω κακής μόνωσης

Οσο σύγχρονο σύστημα θέρμανσης και αν έχουμε στο σπίτι, είναι βέβαιο ότι υπονομεύεται από χαραμάδες που αφήνουν να μπει η χαμηλή θερμοκρασία από έξω.

Τip: Χρησιμοποιήστε ταινίες στεγανοποίησης, διπλές κουρτίνες, ρολά. Με δύο λόγια καλύψτε καλά τις χαραμάδες.

Οχι… σεμεδάκια:

Τα θερμαντικά σώματα για να αποδώσουν στηρίζονται στηρίζονται στην κυκλοφορία του θερμού αέρα μέσα στο χώρο. Όταν τα καλύπτουμε ή δεν αφήνουμε «διάδρομο» για τη θερμότητα, το σύστημα χάνει σημαντικό μέρος της απόδοσης.

Τip: Απομακρύνετε οτιδήποτε μπορεί να καλύπτει τα σώματα, διακοσμητικά, πετσέτες και υφάσματα. από τα σώματα.

Δεν ανοιγοκλείνουμε συνέχεια το καλοριφέρ

Ένα λάθος που κάνει αρκετός κόσμος είναι να ανοιγοκλείνει συνέχεια το καλοριφέρ και αυτό να καίει όλη μέρα.

Με αυτόν τον τρόπο χρήσης του συστήματος θέρμανσης, όμως, δημιουργείται καθόλου αμελητέο επιπλέον κόστος στον λογαριασμό.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν:

1,5–3 ώρες συνεχόμενης θέρμανσης μέσα στην ημέρα είναι αρκετές για να κρατήσουν το σπίτι σε σωστή θερμοκρασία, αν υπάρχει καλή μόνωση.

3–5 ώρες συνολικά πρωί και βράδυ καλύπτουν τα περισσότερα σπίτια με μέτρια μόνωση.

Τα παλιά σπίτια μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ώρες λειτουργίας του καλοριφέρ, αλλά πάντα με σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά μην «φουντώνετε» τον θερμοστάτη.

