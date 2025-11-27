Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παραχωρούν συνέντευξη Τύπου με θέμα τη μεταρρύθμιση στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων και τις πληρωμές στους αγρότες.

Οπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη Τρίτη, η έγκριση από την Κομισιόν, την προηγούμενη εβδομάδα, του ελληνικού Σχεδίου Δράσης για την μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων ανοίγει το δρόμο για την άμεση πληρωμή της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης του 2025. Επιπλέον δρομολογείται η πληρωμή άλλων ενισχύσεων από τον Πυλώνα Ι και ΙΙ της ΚΑΠ, καθώς και πληρωμές από μικρότερα προγράμματα που είχαν καθυστερήσει λόγω του γενικότερου προβλήματος που ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» στο Mega News, μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, αναμένεται να προχωρήσει η πληρωμή της προκαταβολής (το 70%) της βασικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Αμέσως μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης, όπως σημείωσε ο κ. Πρωτοψάλτης θα δρομολογηθεί η καταβολή του Μέτρου 23, ύψους 180 εκατ. ευρώ καθώς και οι εκκαθαρίσεις αγροτικών προγραμμάτων, οι οποίες εκκρεμούν.

