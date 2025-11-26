Λευκός, άνδρας, μέσης ηλικίας, προερχόμενος από την επαρχία, ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών. Αυτό ήταν το προφίλ του μέσου κατόχου όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες. Όμως η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ και η γενικότερη πολιτική ένταση των περασμένων ετών, φαίνεται να αλλάζει όσα ήδη ξέραμε, καθώς μια σειρά από στατιστικά δεδομένα μεταβάλλει την εικόνα, επιβεβαιώνοντας πως η οπλοκατοχή γίνεται δημοφιλές σπορ και στα αριστερά του πολιτικού φάσματος.

Στοιχεία

Υπερασπιστές της δεύτερης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος (που επιτρέπει το δικαίωμα στην οπλοκατοχή), ακαδημαϊκοί ερευνητές και εκπαιδευτές σκοπευτικών συλλόγων κατατείνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Τα χρόνια που προηγήθηκαν της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα και πολύ περισσότερο μετά τον περασμένο Νοέμβριο, όταν και ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος στο πρόσωπό του, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί αγοράζουν όπλα. Η ειδοποιός διαφορά με τα όσα γνωρίζαμε ως τώρα είναι ότι αυτή η αύξηση αφορά, όχι πια υπερσυντηρητικούς, αλλά φιλελεύθερους, αριστερούς και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Πού αποδίδεται μια τέτοια αύξηση; «Υπάρχει αυξημένη ανησυχία ότι όσοι οπλοφορούν στην ευρύτερη Δεξιά έχουν πια την άδεια να κάνουν ό,τι θέλουν», τονίζει ο Ντέιβιντ Φίλιπς, εκπαιδευτής του Liberal Gun Club, που διαθέτει παραρτήματα σε πάνω από 30 πολιτείες ανά την επικράτεια, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο NPR. Και επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για κάποιου είδους μόδα. «Από 2.700 μέλη τον Νοέμβριο, φτάσαμε τα 4.500», σημειώνει, συμπληρώνοντας πως οι αιτήσεις για ένταξη σε εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν πενταπλασιαστεί. Παρόμοια εικόνα δίνει ο Τομ Νουέν, ιδιοκτήτης της λέσχης Progressive Shooters, που εδρεύει στο Λος Άντζελες. «Οι κρατήσεις για μαθήματα σχετικά με χρήση περιστρόφου έχουν εξαντληθεί σε βάθος εννέα μηνών», αναφέρει.

Η τάση αύξησης της οπλοκατοχής για πολίτες που κινούνται στην ευρύτερη αριστερά (με τις αμερικανικές ιδιαιτερότητές πάντα υπαρκτές) δεν αποτελεί σημερινό φαινόμενο, αλλά συνέχεια μιας μακροχρόνιας τάσης. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Σικάγο, η χρήση όπλων μεταξύ υποστηρικτών του Δημοκρατικού Κόμματος παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 7%, μεταξύ των ετών 2010 και 2022. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Wake Forest, Ντέιβιντ Γιαμάνε, αναφέρει την πανδημία του Covid-19, τη δολοφονία του Τζωρτζ Φλόιντ, το 2020 και την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, τον Ιανουάριο του 2021, ως εκείνα τα συμβάντα που λειτούργησαν σωρευτικά, επιτείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας σε όσους φιλελεύθερους και προοδευτικούς θεώρησαν πως βρίσκονται στο στόχαστρο των πιο ακραίων οπαδών του αμερικανού προέδρου. «Οι νέοι κάτοχοι όπλων για τα έτη 2020 και 2021 ήταν κυρίως αφροαμερικανοί και γυναίκες» τονίζει ο Γιαμάνε, στο πλαίσιο του ίδιου ρεπορτάζ, συνδέοντας την έντονη δράση ακροδεξιών οργανώσεων -ήδη από την πρώτη θητεία Τραμπ- με την τόνωση της ζήτησης για όπλα από την άλλη πλευρά. Πράγματι, μια γρήγορη ματιά σε μελέτες και αναλύσεις είτε κυβερνητικών φορέων όπως το Γραφείο Κυβερνητικής Λογοδοσίας (GAO) είτε think tanks της εμβέλειας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σχέσεων (CSIS) συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η δεξιόστροφη πολιτική βία κατέχει τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο πολιτικής βίας την τελευταία εικοσαετία, με τα περιστατικά να αντιστοιχούν στο 70 με 80% του συνόλου. Σημειώνεται πάντως αξιοσημείωτη αύξηση και στα περιστατικά αριστερόστροφης πολιτικής βίας, τουλάχιστον για το πρώτο εννιάμηνο του 2025.

Φόβοι

Ίδια αίσθηση αποκομίζει κανείς από αντίστοιχο δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού Wired, όπου γίνεται αναφορά στους δημοφιλείς youtubers GunBunny και Καρλ Κασάρντα. Αμφότεροι συμμετέχουν σε αθλητικούς διαγωνισμούς (ονόματι Brutality Match), που περιλαμβάνουν σκοποβολή, cosplay, ακόμη και σφαιροβολία. «Ευπρόσδεκτος είναι όποιος δε διακατέχεται από αισθήματα μίσους», λέει ο Κασάρντα, που δηλώνει «θετικός προς την Αναρχία», ενώ η GunBunny προσθέτει: «Να ενωθούμε για να νικήσουμε τους Ναζί».

Όλα αυτά, την ίδια στιγμή που ο αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να δείχνει τη ριζοσπαστική αριστερά ως ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. «Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά έχει εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς, όπως ο Τσάρλι, με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε, μέσω Truth Social, λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Ο Κασάρντα πάλι, θέλοντας να διαχωρίσει τη θέση του, την ημέρα της δολοφονίας που συγκλόνισε τις ΗΠΑ, έγραφε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι δολοφονίες δε συνιστούν αυτοάμυνα. Αυτή η χώρα δε βρίσκεται σε πόλεμο και θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να μη βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Η βία γεννά βία και ποτέ δεν είναι αποδεκτό να την υποκινούμε». Δεν παρέλειψε ωστόσο να προβλέψει ότι η δολοφονία του Κερκ «θα οδηγήσει πιθανότατα σε πολύ αρνητικές εξελίξεις». Και ο νομικός εκπρόσωπος του Ιδρύματος για τη Δεύτερη Τροπολογία Μπικ Σακ τονίζει από την πλευρά του ότι ενώ χαίρεται για την αύξηση της δημοφιλίας της οπλοχρησία στους φιλελεύθερους κύκλους, ανησυχεί για τους λόγους πίσω από αυτή.