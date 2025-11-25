Συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας ο Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας κινήσεις υψηλού συμβολισμού, αλλά και ουσίας. Μετά την διήμερη περιοδεία του στην Αχαΐα, την συνάντηση με τους νεολαίους και την περιφερειακή συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας, σειρά έχει το λεκανοπέδιο.

Περίπου στις 11: 00 ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μεταβεί στους Αγίους Αναργύρους, μαζί με γυναίκες του κόμματος, προκειμένου να καταθέσει λουλούδια στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στη μνήμη της Κυριακής Γρίβα. Αιτία για την επίσκεψη του προέδρου του ΠαΣοΚ, στο προάστιο του δυτικού τομέα Αθηνών, αποτελεί το γεγονός πως η 25η Νοεμβρίου έχει ορισθεί ως η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και η 28χρόνη Κυριακή, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της έξω από το αστυνομικό της περιοχής, αποτελεί πλέον σύμβολο για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Λίγο αργότερα, στις 15:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ στη Βουλή. Η συνάντηση αυτή ορίστηκε ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ που έγινε πριν λίγες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη. Για το ΠαΣοΚ άλλωστε, η αυτοδιοίκηση αποτελεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου ένα από τα τρία βάθρα της Δημοκρατίας, μαζί με το κοινοβούλιο και τον συνδικαλισμό, και ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως επενδύει στη σχέση αυτή με τους αυτοδιοικητικούς.

Οι τέσσερις στόχοι του ΠαΣοΚ

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στην συνάντηση με τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ αναμένεται να μιλήσει για τον ρόλο της αυτοδιοίκησης, έτσι όπως τον οραματίζεται το ΠαΣοΚ, ο οποίος περνά μέσα από το μονοπάτι των μεγάλών μεταρρυθμίσεων.

Η μάχη αυτή έχει τέσσερις μεγάλους στόχους, που είναι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η αναζωογόνηση των χωριών, των μικρών πόλεων, των ακριτικών νησιών και των ορεινών οικισμών, η ανατροπή των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο ρόλος της αυτοδιοίκησης

Ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί σήμερα μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και αιρετών είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση σήμερα. Για την Χαριλάου Τρικούπη οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποτελούν ένα εργαλείο κοινωνικής συνοχής, καθώς σαν οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για σχολεία, παιδικές χαρές, διάνοιξη δρόμων κ.α. επίσης όπως έχει δηλώσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο παρελθόν «το ΠαΣοΚ οραματίζεται να μεταφέρει ένα σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού κράτους στους Δήμους —την πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα— με στόχο την καλύτερη πρόσβαση και την καθολικότητα των υπηρεσιών. Η μεταφορά αυτή θα συνοδευτεί από σταθερό χρηματοδοτικό εργαλείο, αποκλειστικά για τις κοινωνικές δομές».

Παράλληλα, θα συζητήσει με τους δημάρχους το νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης, που περιγράφεται στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ. Θα επιμείνει όμως σε τρία σημεία που θα κάνουν αποδοτικότερη τη λειτουργία τους. Η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ, για να προστατεύεται θεσμικά ο χώρος από τις παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, είναι μία από τις προτεραιότητες της Χαριλάου Τρικούπη. Όπως και η καθιέρωση μητροπολιτικών αρμοδιοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ενώ τέλος, θα σταθεί στη συνταγματική κατοχύρωση της ρήτρας πόρων για την Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας την σημασία που έχουν οι πόροι και οι σταθεροί μηχανισμοί χρηματοδότησης για την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών εκείνων που σηκώνουν μεγάλο βάρος της δημόσιας διοίκησης.