Το πρόγραμμα STEROPE συγκαταλέγεται, πλέον, ανάμεσα στις πιο ουσιαστικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο παραγωγής χαμηλών εκπομπών CO₂. Η πρωτιά του ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές προτάσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe και η συμμετοχή 16 ερευνητικών και βιομηχανικών εταίρων επιβεβαιώνουν τον υψηλό βαθμό τεχνολογικής του ωριμότητας. Για την Ελλάδα, η υλοποίησή του σε πραγματικό βιομηχανικό περιβάλλον, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας της HELLENiQ ENERGY, συνιστά ένα βήμα με σαφή στρατηγική σημασία.

Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Κιαρτζή, Διευθυντή Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας, HELLENiQ ENERGY, στην καρδιά του Προγράμματος βρίσκεται η προσπάθεια αξιοποίησης του CO₂ ως πρώτης ύλης, με στόχο την παραγωγή συνθετικών καυσίμων νέας γενιάς – συγκεκριμένα e-μεθανόλης και e-JET – κατάλληλων για τη ναυτιλία και την αεροπλοΐα . Και συμπληρώνει: «Η φιλοσοφία είναι σαφής: οι βιομηχανικές εκπομπές δεν αντιμετωπίζονται, πλέον, ως υποχρέωση προς μείωση, αλλά ως πόρος που, μέσω τεχνολογίας και καινοτομίας, μπορεί να αποκτήσει αξία. Το STEROPE φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα λειτουργικό μοντέλο ανακύκλωσης άνθρακα, πλήρως ενταγμένο σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις».

Η συμβολή της HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY, ως συντονιστής της κοινοπραξίας, αναλαμβάνει ρόλο που ξεπερνά το στενό πλαίσιο ενός βιομηχανικού συμμετέχοντα. Το έργο ευθυγραμμίζεται άμεσα με τη στρατηγική Vision 2025, η οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη λύσεων που στηρίζουν τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων της HELLENiQ ENERGY, κ. Γιώργος Αλεξόπουλος: «Η ανάληψη του συντονισμού του STEROPE επιβεβαιώνει τη δέσμευση και τον ρόλο της HELLENiQ ENERGY στην αιχμή της ενεργειακής μετάβασης, αναπτύσσοντας λύσεις που απαντούν στις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: επενδύουμε στην καινοτομία που οδηγεί σε καθαρότερη ενέργεια για όλους».

Η εγκατάσταση της πιλοτικής μονάδας στην Ελευσίνα – με πλήρη λειτουργία από το 2028 – αποτελεί μια ουσιαστική δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες διυλιστηρίου. Εκεί θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών δέσμευσης, καθαρισμού και μετατροπής CO₂ καθώς και η δυνατότητα παραγωγής συνθετικών καυσίμων σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων. Η συμβολή αυτή δίνει στο έργο αξιοπιστία και αποτύπωση που ξεπερνά τα όρια μιας εργαστηριακής προσέγγισης.

Ελληνικό αποτύπωμα και διεθνής συνεργασία

Το STEROPE αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα, καθώς συμμετέχουν σε αυτό τέσσερις ελληνικοί φορείς: το ΕΚΕΤΑ, το ΚΑΠΕ, η AEGEAN Airlines και η HELLENiQ ENERGY. Η παρουσία τους δημιουργεί μια αλυσίδα που συνδέει την έρευνα, τη βιομηχανική εφαρμογή και τη χρήση των νέων καυσίμων σε πραγματικούς κινητήρες.

Η συμμετοχή της AEGEAN και της κυπριακής εταιρείας Danaos Shipping στο στάδιο αξιολόγησης των καυσίμων αναδεικνύει τον ρεαλιστικό χαρακτήρα του Προγράμματος: η τεχνολογία αναπτύσσεται με προοπτική να χρησιμοποιηθεί σε κρίσιμους τομείς μεταφορών που αναζητούν λύσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Οκτωβρίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της HELLENiQ ENERGY στον Ασπρόπυργο.

Πέρα από το Πρόγραμμα: Η στρατηγική διάσταση

Η σημασία του STEROPE δεν περιορίζεται στην τεχνολογική καινοτομία. Η επιτυχία του μπορεί να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Η δυνατότητα παραγωγής καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε βιομηχανικό περιβάλλον καθώς και η σύνδεση με κρίσιμους κλάδους, όπως είναι η αεροπλοΐα και η ναυτιλία, δημιουργούν σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Ο κ. Κιαρτζής τονίζει: «Σε μια περίοδο, όπου η Ευρώπη αναζητά λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο στην κλιματική ουδετερότητα, το STEROPE δείχνει ότι η καινοτομία μπορεί να έχει ελληνικό σημείο αφετηρίας. Και ότι η βιομηχανία, όταν επενδύει σε τεχνολογία και συνεργασίες, μπορεί να μετασχηματίσει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες».