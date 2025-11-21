Το σύγχρονο επιχειρείν απαιτεί ταχύτητα, ακρίβεια και προσαρμοστικότητα, με τις ανάγκες του εμπορίου και των πωλήσεων συνεχώς να μετασχηματίζονται. Αγορές όπως η ελληνική, για εποχική ενίσχυση σημείων και ανάπτυξη νέων καναλιών, ζητούν λύσεις που να συνδυάζουν τεχνολογία, ευελιξία κόστους και φυσικά την ανθρώπινη παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πραγματική ανάγκη πολλών εταιρειών για στοχευμένες ενέργειες πωλήσεων και merchandising χωρίς τις υποχρεώσεις που γεννά ένα μόνιμο δίκτυο. Εκεί ακριβώς έρχεται η Fieldoo για να καλύψει αυτό το υπαρκτό κενό.

Η Fieldoo είναι μια ελληνική πλατφόρμα που λειτουργεί με την απλή λογική: “You say, we do.” Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δίκτυο επαγγελματιών, on demand που προσφέρει όπου και όποτε χρειαστεί υπηρεσίες που αφορούν σε δράσεις πωλήσεων, merchandising ή ελέγχου αγοράς.

Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο άνω των 2.000 ανεξάρτητων συνεργατών, γνωστών ως Fieldooers, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέγουν την υπηρεσία που χρειάζονται, την περιοχή και τη χρονική διάρκεια, πληρώνοντας ανά επίσκεψη, χωρίς συμβόλαια ή σταθερά κόστη.

Το μοντέλο βασίζεται στη φιλοσοφία της «ευέλικτης παρουσίας στο πεδίο», με την πλατφόρμα να παρέχει όλη τη διαχείριση: την εκπαίδευση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω του Fieldoo app, που προσφέρει επιπλέον ψηφιακές αναφορές και φωτογραφικό υλικό.

Αν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων ή σε κάποιο νησί, το πιθανότερο είναι να μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας καθότι το δίκτυο των Fieldooers εξυπηρετεί πραγματικά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Πρόκειται για επαγγελματίες, που έχουν περάσει διαδικασία εκπαίδευσης, αξιολόγησης και εξέτασης πάνω σε ένα μοντέλο τεχνολογίας αιχμής, με το 53% να διαθέτει πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, το 13% να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και το 60% να μπορεί να εκτελέσει υπηρεσίες με βασική γλώσσα τα αγγλικά.

Ο λόγος που προτιμάει την πλατφόρμα, ήδη μέρος της αγοράς, είναι διότι αξιοποιεί αυτή την τεχνογνωσία για να προσφέρει στις εταιρείες αξιόπιστα δεδομένα αγοράς και στοχευμένες δράσεις, που μπορεί να είναι από παραγγελιοληψία και μετρήσεις ραφιού μέχρι έλεγχο αποθεμάτων, πλανογράμματα και mystery shopping.

Επιπροσθέτως, υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης συνεργατών ακόμη και εκτός εργάσιμου ωραρίου ή μέσα στα Σαββατοκύριακα, γεγονός που δίνει επιπλέον ευελιξία, ειδικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με έντονη εποχικότητα ή αυξημένες περιόδους ζήτησης.

Οι Fieldoo υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της Fieldoo καλύπτουν το πλήρες φάσμα δραστηριοτήτων που αφορά σε όλη την αλυσίδα, από την εμπορική στρατηγική μέχρι το τελικό σημείο πώλησης:

Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία

Merchandising, στήσιμο προβολών, μετρήσεις μεριδίου ραφιού & OOS

Ανοίγματα αγοράς & Audits

Mystery Shopping & Παρακολούθηση υπαίθριας διαφήμισης

Προωθητικές ενέργειες, διανομή υλικού & εύρεση νέων πελατών

Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις αποκτούν άμεση εικόνα του τρόπου που εμφανίζεται, τοποθετείται και κινείται το προϊόν τους στην αγορά. Τα δεδομένα συλλέγονται και αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας κάθε Fieldoo επίσκεψη σε χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων.

Μέχρι σήμερα, η Fieldoo έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 40.000 επισκέψεις σε καταστήματα, 35.000 ώρες merchandising και συνεργασίες με 100 brands σε όλη την Ελλάδα.

Τα παραδείγματα εφαρμογής της δείχνουν την ποικιλία των δυνατοτήτων της, όπως λόγου χάρη μια εμπορική εταιρεία χωρίς δικό της δίκτυο πωλήσεων κατέγραψε ανάπτυξη πωλήσεων 20% αφού άρχισε να χρησιμοποιεί την Fieldoo για εβδομαδιαίες επισκέψεις. Μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα των FMCG πέτυχε αύξηση του μεριδίου αγοράς της κατά 2,5% και των πωλήσεων της κατά 8% μέσω στρατηγικών επισκέψεων Fieldooers σε τουριστικές περιοχές. Ακόμη, μια εταιρεία με εποχικά προϊόντα κατάφερε να στήσει 500 προβολές σε 240 διαφορετικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μόλις 72 ώρες.

Μάθετε για αυτό το υβριδικό μοντέλο συνεργασίας

Η Fieldoo εισάγει ένα υβριδικό μοντέλο συνεργασίας, που συνδυάζει το ανθρώπινο στοιχείο της παραδοσιακής πώλησης με την ταχύτητα και τη διαφάνεια της τεχνολογίας.

Εκεί, κάθε εταιρεία μπορεί να επιλέγει κατά περίπτωση τι χρειάζεται, να λαμβάνει ψηφιακά reports και να αξιολογεί την απόδοση με βάση τα δεδομένα, έχοντας τη δυνατότητα να ενεργοποιεί επαγγελματίες στο πεδίο άμεσα, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας οι εταιρείες να βρίσκουν ευέλικτες, αποδοτικές λύσεις που μπορούν να προσαρμοστούν σε συνθήκες αβεβαιότητας και μεταβαλλόμενης ζήτησης. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν επιτρέπει σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους να αναπτύσσονται με ρυθμό αγοράς, να αποκτούν άμεση εικόνα πεδίου και να αξιοποιούν τοπικές γνώσεις και ανθρώπινο δίκτυο χωρίς σταθερό λειτουργικό κόστος.

Σημειώνεται επίσης ότι η Fieldoo, για εταιρεία με υπάρχον εμπορικό τμήμα, δεν το αντικαθιστά· το συμπληρώνει, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων, δίνοντας ένα πολύτιμο πλεονέκτημα σε μία τόσο ανταγωνιστική αγορά.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αλλάζουν

Η λογική του “on-demand workforce” μπορεί να έχει ουσιαστική εφαρμογή και στον χώρο των πωλήσεων, όπως καταδεικνύει η επιτυχία της Fieldoo.

Προσφέροντας ευελιξία και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ εταιρειών και επαγγελματιών του πεδίου, εκεί όπου η τεχνολογία συνδέει τα δεδομένα με την ανθρώπινη δράση, φέρνοντας τις επιχειρήσεις εύκολα, γρήγορα και με απόλυτο έλεγχο πιο κοντά στην αγορά τους.