Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 24ο NAVIGATOR 2025 – The Shipping Decision Makers Forum, συγκεντρώνοντας 670 κορυφαία στελέχη της ναυτιλιακής κοινότητας από 361 εταιρείες, καθώς και εκπροσώπους από 20 Πρεσβείες και 41 Ναυτιλιακούς Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Λιμενικές Αρχές. Το Forum επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο του ως πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, λύσεων και καλών πρακτικών.

Οι εργασίες άνοιξαν με χαιρετισμούς από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα, τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Αλεξανδράτο και τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Α.Ε. Fang Qiu. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου, Α.Ε. Matthew Lodge, ενώ ο Δr. Κυριάκος Σαμπατακάκης, Country Managing Director της Accenture ο οποίος παρουσίασε μία πρωτοποριακή έρευνα για την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ναυτιλία. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η ομιλία του Lars Rasmussen, Συνιδρυτή του Google Maps, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο του digital mapping, της τεχνητής νοημοσύνης και της συνδεσιμότητας στη ναυτιλία και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Forum, οι ηγετικές φωνές του κλάδου της ναυτιλίας συμμετείχαν σε υψηλού επιπέδου συζητήσεις για την απανθρακοποίση, την «έξυπνη» ναυτιλία, το ESG, το ανθρώπινο δυναμικό και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants, υπογράμμισε τη διαχρονική δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας, θέτοντας στο επίκεντρο την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διεθνή συνεργασία. Παράλληλα, ανέδειξε την πρωτοβουλία YES Tour to Schools, η οποία φέρνει τη ναυτιλιακή εκπαίδευση άμεσα στους μαθητές όλης της Ελλάδας, μετά την εισαγωγη του μαθήματος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εμπνέοντας τη νέα γενιά να ακολουθήσει καριέρα είτε στη θάλασσα, είτε στη στεριά διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ελληνικής ναυτοσύνης.

Στην ομιλία της, η Όλγα Μπεζαντάκου, Chief Legal Counsel & COO της Navigator, σημείωσε: «H Navigator Shipping Consultants εκπροσωπεί εδώ και 35 χρόνια με υπερηφάνεια ορισμένες από τις πιο αξιόπιστες και καταξιωμένες Εταιρείες Ρυμούλκησης και Πρακτόρευσης παγκοσμίως, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 1.400 εμπορικά λιμάνια και διαθέτουν στόλο άνω των 1.000 ρυμουλκών, διασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, επιχειρησιακή ασφάλεια και ανταγωνιστικό κόστος για τους Έλληνες πλοιοκτήτες.»

«Η Ελλάδα παραμένει παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και πρωτοστατεί στη μετάβαση προς μια βιώσιμη, ασφαλή και ανταγωνιστική ναυτιλία, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με τους ανθρώπους. Η επένδυση σε πράσινα πλοία, λιμάνια και εκπαιδευτικές δομές ενισχύει τόσο τον κλάδο όσο και τη συνοχή και ανάπτυξη των νησιωτικών μας κοινωνιών», υπογράμμισε ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στην ομιλία που απέστειλε.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να είναι ρεαλιστική και δίκαιη, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τις μικρότερες επιχειρήσεις και ενθαρρύνει την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Ο Πρέσβης της Κίνας ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας–Κίνας στη ναυτιλία, εστιάζοντας σε πράσινες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση και «έξυπνα» λιμάνια, ενώ ανέφερε και σημαντικά επιτεύγματα της Κίνας, όπως τον πρώτο ανεφοδιασμό με πράσινη μεθανόλη στη Σαγκάη και την καθέλκυση του πρώτου αυτόνομου ερευνητικού σκάφους. Ο Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης, τόνισε ότι «Η Ελλάδα διαχρονικά πρωταγωνιστεί στη ναυτιλία, έναν κλάδο που αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας και της ταυτότητάς μας. Σήμερα, έχουμε την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουμε και στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η σύνδεση της εμπειρίας της ελληνικής ναυτιλίας με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ψηφιακή επανεφεύρεση του κλάδου διεθνώς.»

Κατά τη διάρκεια του πάνελ «From Oil to Green: Tradition or Transition?», συζητήθηκαν οι πολλές και συχνά σύνθετες προκλήσεις της απανθρακοποίησης, αλλά και το πώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα φορολογικά συστήματα και οι κανονισμοί του ΙΜΟ και της ΕΕ επηρεάζουν τις επιλογές καυσίμων για το μέλλον. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να προσαρμόζεται και να καινοτομεί. Το κλειδί, όμως, είναι να εκφράζει ενιαία φωνή στη διαμόρφωση πολιτικών — μόνο έτσι μπορούν να ληφθούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες αποφάσεις για το σύνολο του κλάδου.

Στη συζήτηση «Disruption on Deck: Who Controls the Future of Smart Shipping» δεν θα μπορούσε να μην εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η συνδεσιμότητα, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνουν τη λειτουργία των πλοίων: από την παρακολούθηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση δρομολογίων, μέχρι την προγνωστική συντήρηση των συστημάτων και την κυβερνοασφάλεια. Καθώς τα πλοία γίνονται κατά βάση ψηφιακά και κινούνται προς την αυτονομία, η διαχείριση της κυβερνοπειρατείας και σημείων που τα συστήματα είναι «τρωτά» είναι πλέον εξίσου κρίσιμη με τα παραδοσιακά μέτρα ασφαλείας. Το πάνελ τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν βρίσκεται πια στο στάδιο του πειραματισμού, αλλά έχει ήδη ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στις καθημερινές λειτουργίες της ναυτιλίας.

Στο πάνελ «ESG as a Strategic Imperative», οι ειδικοί ανέφεραν πως το ESG έχει εξελιχθεί από μέτρο συμμόρφωσης σε στρατηγικό πλεονέκτημα. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον real-time παρακολούθηση ESG δεικτών, ενώ τονίστηκε ότι η βιωσιμότητα ξεκινά από την ηγεσία και την εταιρική κουλτούρα.

Για μια ακόμα φορά στο πάνελ «The Human Element Onboard and Ashore» έγινε ξεκάθαρο ότι το μέλλον της ναυτιλίας στηρίζεται στους ανθρώπους της. Θέματα όπως η ψυχική υγεία, η συνδεσιμότητα εν πλω, η ανανέωση του εργατικού δυναμικού και η γεφύρωση του χάσματος των γενεών βρέθηκαν στο επίκεντρο. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία του mentoring, των ξεκάθαρων προοπτικών καριέρας και ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει την εμπειρία, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την καινοτομία.

Η συζήτηση «Sea Power & Global Politics: Who Rules the Shipping Routes?» ανέδειξε ότι η ισχύς στη θάλασσα σήμερα δεν καθορίζεται μόνο από στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά και από την ανθεκτικότητα και τη συνεργασία. Οι ειδικοί τόνισαν τις νέες υβριδικές απειλές —από κυβερνοεπιθέσεις μέχρι τη γεωπολιτική αξιοποίηση των θαλάσσιων οδών— υπογραμμίζοντας ότι «η εποχή του sea control σταδιακά δίνει τη θέση της στην εποχή του sea resilience».

Το Forum έκλεισε με τους Γιώργο Τσαβλίρη , Principal – TSAVLIRIS SALVAGE GROUP, Μανώλη Βορδώνη, Πρώην Πρόεδρος – THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT Inc, και Άγγελο Παντουβάκη, Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιά οι οποίοι μοιράστηκαν ένα κοινό μήνυμα: το μέλλον της ναυτιλίας θα είναι πράσινο, ψηφιακό, ασφαλές και ανθρωποκεντρικό. Η μετάβαση δεν είναι πλέον επιλογή — είναι ευκαιρία. Και η Ελλάδα, ως παγκόσμιος ηγέτης, βρίσκεται στην ιδανική θέση για να καθοδηγήσει αυτή τη μεταμόρφωση.