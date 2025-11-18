Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι (18/11) στον Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά για να αποχαιρετήσει τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε ηλικία 75 χρόνων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Σταμάτης έχασε τη μάχη με σοβαρή ασθένεια, την οποία έδινε τον τελευταίο καιρό.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του Γεωργία (αμφότεροι είχαν στενή σχέση μαζί του από την εποχή της «Πολιτικής Άνοιξης»), ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Μεταξύ των στεφανιών ήταν και αυτά του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελλου.

Επικήδειο εκφώνησε ο Αντώνης Σαμαράς που μίλησε για έναν φίλο «έναν άνθρωπο, πολύ περισσότερο που είχαμε μια κοινή πορεία 35 χρόνια. Ο Δημήτρης ήταν πέρα και πάνω από ό,τι καταλαβαίνουν σήμερα ως πολιτική. Γιατί ταύτιζε απόλυτα τις πράξεις του με το συμφέρον της πατρίδας και της παράταξης, που με καρδιά, χρέος και τόλμη πάντα υπηρέτησε, με ανώτατο κριτήριο για κάθε του πράξη ένα μόνο: την Ελλάδα» συνέχισε ο κ. Σαμαράς.

Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός «μπορούσε να είναι ο Δημήτρης ασυμβίβαστος γιατί ήταν αδιάφθορος. Μπορούσε να είναι και άτακτος πολλές φορές, ακόμα, γιατί ήταν δίκαιος […] Ένα μόνο θα πω, που τα λέει όλα: τη σκυτάλη στον αγώνα της πατρίδας, με την τεράστια συμβολή του Δημήτρη, την αφήσαμε πιο μπροστά από εκεί που την είχαμε παραλάβει».