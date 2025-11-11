Στρατηγική αποφυγής της μετωπικής σύγκρουσης με τον Αντώνη Σαμαρά εφαρμόζει το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιθυμεί να μη συντηρηθούν στο προσκήνιο της επικαιρότητας οι υψηλοί τόνοι αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση που ακολούθησε ο πρώην πρωθυπουργός στην τηλεοπτική συνέντευξη, που παραχώρησε την Κυριακή, ασκώντας δριμεία κριτική κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών της κυβέρνησής του.

«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», απάντησε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνεχίζοντας την τακτική του… σιωπητηρίου που σήμανε η κυβερνητική ηγεσία, από την πρώτη στιγμή που μεταδόθηκε η συνέντευξη του κ. Σαμαρά.

Αμέσως μετά, ωστόσο, ο ίδιος, δράττοντας την ευκαιρία από άλλο ερώτημα, επιδόθηκε σε υπεράσπιση της ιδεολογικής ταυτότητας που χαρακτηρίζει την κυβερνητική παράταξη, επικαλούμενος την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ, που μια μέρα νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός είχε αμφισβητήσει ότι ακολουθεί η σημερινή ηγεσία, υπό τον κ. Μητσοτάκη.

Οι έμμεσες απαντήσεις στην κριτική Σαμαρά

«Η πολιτική είναι έργο και αποτέλεσμα. Είναι νομοσχέδια, εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. «Επομένως, εμείς δεν μένουμε στις ”ταμπέλες”, όπως τονίζεται και στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

«Πιο φιλελεύθερη πολιτική από αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία μειώνει ή καταργεί 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, δεν έχει υπάρξει», υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό, όπου πήγαμε από το ”δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα” και ”οι μετανάστες λιάζονται” στο να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη», πρόσθεσε, απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς, στα όσα είχε υποστηρίξει ο κ. Σαμαράς για την αύξηση των εγκρίσεων στις αιτήσεις ασύλου σε μετανάστες, που χορηγήθηκαν επί των ημερών της σημερινής κυβέρνησης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «δεν μπορούμε να θυμηθούμε άλλη κυβέρνηση που να έχει υπογράψει τόσες σημαντικές συμφωνίες, ζητούμενα για τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες: ΑΟΖ με την Ιταλία, πάνω στην οποία υλοποιήθηκε η ενεργειακή συμφωνία για έρευνες στο Ιόνιο, που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, ΑΟΖ με την Αίγυπτο, επέκταση στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, εξοπλιστικά, όπως Rafale, Belharra, F-16, F-35 που είναι ζητούμενα για άλλες χώρες».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο: με τις διπλωματικές της συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή, με την κρίσιμη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς, και, βεβαίως, έχοντας θέσει, με δική της πρωτοβουλία, επιχειρήματα, τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Γεραπετρίτης: Εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία

Την ίδια ώρα, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανταπέδιδε τα πυρά, που έχει πολλάκις εξαπολύσει εναντίον του ο πρώην πρωθυπουργός. Υποστηρίζοντας την άποψη ότι «η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, με τις διπλωματικές της συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «είναι η στιγμή για να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε».

«Ειδικώς τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο νηφάλιου διάλογου, γιατί εχθροπάθεια και μισαλλοδοξία, σε άλλα επίπεδα, μπορεί να είναι αρνητική. Στην εξωτερική πολιτική είναι σίγουρα καταστροφική για τη χώρα», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών και παρόλο που δεν έκανε ονομαστική αναφορά στον κ. Σαμαρά, όσοι τον άκουσαν, αντελήφθησαν ότι η επισήμανσή του αυτή συνιστούσε έμμεση απάντηση στις εναντίον του βολές από τον πρώην πρωθυπουργό.