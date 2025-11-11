Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και αξίζει να τη φροντίζουμε με συνέπεια και πρόνοια. Οι απαιτητικοί ρυθμοί της ζωής, οι νέες προκλήσεις και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του συστήματος υγείας καθιστούν πιο σημαντική από ποτέ την πρόσβαση σε ποιοτική και αξιόπιστη φροντίδα.

Πώς μπορώ να έχω την κατάλληλη προστασία για μένα και την οικογένειά μου; Θα έχω τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους καλύτερους γιατρούς αν μου συμβεί κάτι; Θα μπορέσω να διαχειριστώ το κόστος μιας νοσηλείας, ενός χειρουργείου ή ενός έκτακτου περιστατικού;

Όλα τα παραπάνω είναι εύλογα ερωτήματα που απασχολούν κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Η ασφάλιση υγείας έρχεται να δώσει απαντήσεις, προσφέροντας σιγουριά, ευελιξία και επιλογές — λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα φροντίδας και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, με το «Πλάνο Υγείας», έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πλαίσιο κάλυψης που αγκαλιάζει κάθε ανάγκη: από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση έως την καθημερινή φροντίδα και τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Τα προγράμματα «Πλάνο Υγείας» είναι σχεδιασμένα για τον σύγχρονο άνθρωπο και την οικογένεια, προσφέροντας πλούσιες παροχές, προνόμια και τη σιγουριά μιας εταιρείας που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ασφαλισμένους της.

Πλάνο Υγείας Primary – Πρόληψη χωρίς περιορισμούς

Η πρόληψη είναι ο θεμέλιος λίθος της καλής υγείας — και η Υδρόγειος Ασφαλιστική τοποθετεί την πρόληψη στο επίκεντρο. Τα προγράμματα Πλάνο Υγείας Primary – Standard και Advance- εστιάζουν στη σφαιρική πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη συνεχή φροντίδα.

Οι ασφαλισμένοι απολαμβάνουν απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και ετήσιο προληπτικό έλεγχο, που περιλαμβάνει γενικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό έλεγχο.

Η κάλυψη επεκτείνεται σε εξειδικευμένες παιδιατρικές υπηρεσίες, φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες, υπηρεσίες ολιστικής ιατρικής, καθώς και υποστήριξη ψυχικής υγείας και διατροφής — προσφέροντας ένα πλήρες και ανθρωποκεντρικό πλαίσιο φροντίδας για κάθε ηλικία και ανάγκη.

Παράλληλα, τα προγράμματα εξασφαλίζουν άμεση και υψηλού επιπέδου φροντίδα σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, όπως, ενδεικτικά, απεριόριστες επισκέψεις σε εφημερεύουσες ειδικότητες στα εξωτερικά ιατρεία συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και φροντίδα ατυχήματος με προνομιακό κόστος, καθώς και επείγουσα αερομεταφορά για σοβαρά περιστατικά — μια πολύτιμη παροχή, ειδικά για κατοίκους νησιών και απομακρυσμένων περιοχών.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των προγραμμάτων είναι τα προνομιακά ασφάλιστρα για οικογένειες, με το πρώτο παιδί να καλύπτεται με μικρή προσαύξηση στα ασφάλιστρα των γονέων και τα επιπλέον παιδιά εντελώς δωρεάν.

Όλες οι παροχές προσφέρονται χωρίς όριο ηλικίας και χωρίς έλεγχο ιατρικού ιστορικού, με 24ωρη εξυπηρέτηση, 365 ημέρες τον χρόνο, μέσω της Γραμμής Υγείας Primary. Οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιλεγμένων ιατρών, διαγνωστικών κέντρων, πολυϊατρείων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα.

Πλάνο Υγείας Hospital – Η ολοκληρωμένη προστασία όταν τη χρειάζεστε

Όταν η ιατρική φροντίδα προϋποθέτει νοσηλεία, η άμεση πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη και η κάλυψη των σχετικών εξόδων αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την φροντίδα της υγείας του ασθενούς.

Το Πλάνο Υγείας Hospital της Υδρογείου Ασφαλιστικής προσφέρει τρεις επιλογές – Standard, Comfort και Exclusive – καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς. Πρόκειται για ολοκληρωμένα προγράμματα που αγκαλιάζουν όλη την οικογένεια, παρέχοντας ευελιξία στη διαμόρφωση ατομικού ή οικογενειακού συμβολαίου, καθώς και πρόσθετες παροχές με άμεσο οικονομικό όφελος για τον ασφαλισμένο.

To « Πλάνο Υγείας Hospital Standard » είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που, με πολύ χαμηλό κόστος, προσφέρει ουσιαστική βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια στην Ελλάδα.

» είναι ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που, με πολύ χαμηλό κόστος, προσφέρει ουσιαστική βοήθεια για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια στην Ελλάδα. Το « Πλάνο Υγείας Hospital Comfort » είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν δεσμεύει τον ασφαλισμένο σε συγκεκριμένη θέση νοσηλείας από την αρχή αλλά του δίνει την άνεση της επιλογής της θέσης του, τη στιγμή που θα το χρειαστεί.

» είναι ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που δεν δεσμεύει τον ασφαλισμένο σε συγκεκριμένη θέση νοσηλείας από την αρχή αλλά του δίνει την άνεση της επιλογής της θέσης του, τη στιγμή που θα το χρειαστεί. Το «Πλάνο Υγείας Hospital Exclusive» είναι η πλέον ολοκληρωμένη πρόταση για την ασφάλιση της υγείας που εγγυάται απόλυτη κάλυψη και υψηλής αξίας παροχές σε όλους τους τομείς της νοσοκομειακής περίθαλψης.

Οι παροχές, ανάλογα με το πρόγραμμα, περιλαμβάνουν έως και 100% κάλυψη νοσηλείας από ατύχημα ή ασθένεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάλυψη αμοιβών χειρουργικής ομάδας, φροντίδα πριν και μετά τη νοσηλεία, αλλά και παγκόσμια ταξιδιωτική βοήθεια.

Στο επίπεδο της αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, καλύπτονται στο 100% δαπάνες περίθαλψης ατυχήματος, αλλά και δαπάνες ημερήσιας επέμβασης-νοσηλείας, με μειωμένη απαλλαγή. Αναλόγως του προγράμματος διαμορφώνεται το ποσοστό κάλυψης των έκτακτων παθολογικών περιστατικών, ενώ όσον αφορά τη μεταφορά, καλύπτονται έξοδα ασθενοφόρου, αλλά και επείγουσα αερομεταφορά, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σημαντικά πλεονεκτήματα είναι οι χαμηλές αναμονές, η κατάργηση της απαλλαγής σε περίπτωση νοσηλείας από ατύχημα ή μείωση απαλλαγής έως 90% σε περίπτωση ημερήσιας νοσηλείας, τα επιδόματα μη χρήσης και το bonus χρήσης άλλου ασφαλιστικού φορέα, η διατήρηση σταθερού ασφάλιστρου χωρίς ηλικιακή προσαρμογή μέχρι τα 20 έτη, αλλά και η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανεργίας.

Για κάθε ανάγκη, συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με τα προγράμματα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμή Υγείας Hospital, σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο.

Ειδικά προνόμια για οικογένειες με παιδιά

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες μιας οικογένειας, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά, απαιτούν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Τα προγράμματα «Πλάνο Υγείας Hospital» παρέχουν μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό ενός οικογενειακού συμβολαίου με τη δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών προγραμμάτων, διαφορετικών παροχών (θέση νοσηλείας, ύψος απαλλαγής) και αντίστοιχου ασφαλίστρου ανά μέλος της οικογένειας.

Σε όλα τα προγράμματα, περιλαμβάνεται επίσης κάλυψη των εξόδων συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου. Επίσης παρέχεται ειδική έκπτωση 20% για παιδιά ως εξαρτώμενα μέλη, ενώ αναλόγως με το πρόγραμμα παρέχεται επίδομα μητρότητας για τις γυναίκες, δωρεάν κάλυψη νεογνού για το α’ έτος, και ετήσιο check-up.

Υπενθυμίζεται ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας για παιδιά έως 18 ετών απαλλάσσονται από τον φόρο ασφαλίστρων.

Μια στρατηγική για την υγεία σήμερα και αύριο

Το Πλάνο Υγείας της Υδρογείου Ασφαλιστικής αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προστασία της υγείας, από την πρώτη ανάγκη της πρόληψης μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση. Με εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, 24ωρη υποστήριξη και παροχές χωρίς περιορισμούς, η Υδρόγειος Ασφαλιστική τοποθετεί τον ασφαλισμένο στο κέντρο της φροντίδας.

