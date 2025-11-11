Στην Ελλάδα των συνεχών αλλαγών, η επιχειρηματικότητα παραμένει μία πράξη θάρρους. Από την αύξηση του κόστους ενέργειας μέχρι τις φυσικές καταστροφές και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά, κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, καλείται να σταθεί όρθια μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν καλά πως η ανάπτυξη δεν εξαρτάται μόνο από τη στρατηγική, την επιμονή και το ταλέντο τους, αλλά και από το πόσο έτοιμοι είναι να αντιμετωπίσουν το απρόοπτο. Διότι, ένα γεγονός που συμβαίνει ξαφνικά, όπως μία ζημιά στις εγκαταστάσεις, μία κυβερνοεπίθεση, ένα ατύχημα, μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά και τη φήμη ή τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Ωστόσο, το απρόοπτο δεν είναι απαραίτητα «εχθρός», αλλά κομμάτι μίας συνεχούς εξέλιξης. Διότι, εκεί φαίνεται η αληθινή δύναμη μιας επιχείρησης, δηλαδή στο πώς καταφέρνει να σταθεί ξανά όρθια, να ξαναβρεί τον ρυθμό της και να προχωρήσει μπροστά. Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η προνοητικότητα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση και ζωτικό μέρος του σύγχρονου επιχειρείν.

Για αυτό, η ασφάλιση μίας επιχείρησης δεν είναι μόνο ένα «δίχτυ ασφαλείας». Είναι το εργαλείο που κρατά τη λειτουργία ζωντανή, τη δημιουργικότητα ενεργή και το όραμα σε κίνηση. Όπως μία επιχείρηση επενδύει σε εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό, έτσι χρειάζεται να επενδύσει και στη σταθερότητά της, για να μπορεί, ό,τι κι αν προκύψει, να συνεχίσει να εξελίσσεται, με ασφάλεια, σιγουριά και σχέδιο.

Ναι, οι επιχειρήσεις που προχωρούν με σχέδιο και επίγνωση των κινδύνων είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μάλιστα, υπάρχουν πλέον λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να παραμένουν λειτουργικές ακόμη και μπροστά στις μεγαλύτερες προκλήσεις. Μία από αυτές είναι η πρωτοβουλία της Eurolife FFH, η οποία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της δραστηριότητάς του, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη συνέχεια μίας επιχείρησης

Η Eurolife FFH, με το πρόγραμμα My Business First, προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση που βοηθά κάθε επιχείρηση να διαχειρίζεται από φυσικές καταστροφές, μέχρι έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες και άλλα απρόοπτα περιστατικά. Με 14 βασικές καλύψεις στο βασικό πακέτο και 6 διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών καλύψεων, το πρόγραμμα προσφέρει απόλυτη ελευθερία επιλογών, ενώ σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης εξυπηρετεί 24/7, όλο τον χρόνο.

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης της Eurolife FFH παρέχουν κάλυψη από απαιτήσεις τρίτων σε περίπτωση παράλειψης, αμέλειας ή τυχαίου και αιφνίδιου γεγονότος που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποκτήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε διευρυμένα όρια κάλυψης και 4 προτιμολογημένα πακέτα.

Φυσικά, η «καρδιά» κάθε επιχείρησης είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και με τα Ομαδικά Προγράμματα και Προνόμια Προσωπικού, η Eurolife FFH δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να προσφέρουν στο προσωπικό τους ουσιαστικές παροχές υγείας και φροντίδας. Μάλιστα, η διαδικασία αποζημίωσης είναι απλή και γρήγορη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μέσω της εφαρμογής EurolifeConnect.

Σε μία εποχή ψηφιακής μετάβασης, οι κυβερνοαπειλές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους και το πρόγραμμα My Business Cyber Protection της Eurolife FFH είναι μία δικλίδα ασφαλείας για κάθε επιχείρηση, προσφέροντας προστασία απέναντι σε εξειδικευμένα περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Με εξελιγμένες καλύψεις, όπως έξοδα ανταπόκρισης σε περιστατικό, ζημιές από διακοπή εργασιών, έξοδα αποκατάστασης δεδομένων και συστημάτων, ζημιές τρίτων, έξοδα υπεράσπισης και νομική προστασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα αναπάντεχα περιστατικά που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων και εκβιασμό στον κυβερνοχώρο.

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει 24/7 τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου οι κάτοχοί του να έχουν τη δυνατότητα να αναγγείλουν άμεσα κάθε περιστατικό. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουν εξειδικευμένη, άμεση υποστήριξη και περιορίζουν την επέκταση του γεγονότος τη στιγμή ακριβώς που συμβαίνει.

Η Eurolife FFH βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρηματιών που θέλουν να βλέπουν το όραμά τους να εξελίσσεται με σιγουριά. Μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν την ευθύνη απέναντι σε τρίτους, τη φροντίδα των εργαζομένων και την ψηφιακή προστασία, η ασφάλιση μετατρέπεται σε εργαλείο συνέχειας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Διότι, η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, αλλά η βεβαιότητα πως ό,τι κι αν προκύψει, η επιχείρησή μας μπορεί να προχωρήσει και να εξελιχθεί όπως την ονειρευόμαστε.