Η καθημερινή μετακίνηση στις σκάλες ανάμεσα στους ορόφους, κάποτε ήταν κάτι εύκολο και τις χρησιμοποιούσατε συχνά για να ανεβοκατεβαίνετε, είτε για να πάτε στο υπνοδωμάτιό μας, ή στην ταράτσα ή ακόμα και να μεταφέρετε ψώνια ή βαριά αντικείμενα. Καθώς μεγαλώνετε όμως αλλάζουν οι ανάγκες σας με τον χρόνο και το σπίτι που αγαπάτε μπορεί να μην σας εξυπηρετεί πλέον όπως παλιά! Είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω κάποιας πάθησης ή τραυματισμού – τα σκαλοπάτια άρχισαν να σας προβληματίζουν, μέχρι που αρκετοί από εσάς, φτάσατε στο σημείο να σας δυσκολεύουν και να αποτελούν πραγματικό εμπόδιο!

Για πολλά άτομα λοιπόν που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση, η χρήση της σκάλας μπορεί να γίνει μια αγχωτική και δύσκολη εμπειρία. Η σωματική καταπόνηση που προκαλεί η μετακίνηση στα σκαλοπάτια, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν γενικά προβλήματα υγείας ή στη μέση ή στα γόνατα, μπορεί να τους επιβαρύνει συνολικά. Επιπλέον ο κίνδυνος της απώλειας ισορροπίας, δημιουργεί μια ανασφάλεια και ο φόβος μίας ενδεχόμενης πτώσης, επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία τους και περιορίζει την αυτονομία τους.

Βασίζεστε στη βοήθεια άλλων ατόμων για να μετακινηθείτε στις σκάλες?

Λόγω των παραπάνω δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, μπορούν να χρησιμοποιούν τις σκάλες μόνο με τη βοήθεια ενός συγγενή ή ενός επαγγελματία φροντιστή. Αυτό όμως τους οδηγεί πρακτικά, στο να εξαρτώνται κάθε μέρα από τρίτους.

Αυτή η ανάγκη δημιουργεί μια συνεχή εξάρτηση από τρίτους, η οποία συχνά συνοδεύεται από συναισθήματα αμηχανίας, μειωμένης αυτοεκτίμησης και απώλειας της προσωπικής ελευθερίας, καθότι αισθάνονται ότι αποτελούν βάρος για τα παιδιά τους ή τους συγγενείς τους.

Από την άλλη οι οικογένειες αυτών των ατόμων σε πολλές περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση και ενοχές, προσπαθώντας να είναι δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα σε καθημερινή βάση και να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί της ζωής είναι εξαντλητικοί και οι οικογενειακές υποχρεώσεις πολύ απαιτητικές, δεν είναι πάντα εφικτό να προσφέρουν συνεχή και συστηματική υποστήριξη στους γονείς ή στους συγγενείς τους. Πολλοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους ή να προσαρμόσουν το πρόγραμμά τους, ώστε να είναι διαθέσιμοι οποτεδήποτε χρειάζεται. Αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ενοχής και ανησυχίας σε όλη την οικογένεια, καθώς φοβούνται για την ασφάλεια και την ευημερία των αγαπημένων τους προσώπων.

Η αγορά ενός αναβατορίου σκάλας από τη Draculis, είναι η λύση!

Το αναβατόριο σκάλας δεν είναι ένα απλό μηχάνημα, είναι μια επένδυση ζωής. Με εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία, καθησυχάζει τόσο τον χρήστη, όσο και τα οικεία πρόσωπα. Προσφέρει ξανά πλήρη πρόσβαση σε ολόκληρο το σπίτι, με άνεση και ασφάλεια, χωρίς κανένας να χρειάζεται τη βοήθεια τρίτων ή συγγενών! Η απόφαση για την εγκατάσταση ενός αναβατορίου σκάλας δεν είναι απλώς πρακτική – είναι βαθιά ανθρώπινη. Είναι μια πράξη φροντίδας, σεβασμού και αγάπης προς τον εαυτό μας ή προς ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι η επιλογή να πούμε «Ναι» στην ανεξαρτησία, «Ναι» στην ασφάλεια, «Ναι» στην ποιότητα ζωής!

Εδώ και 50 χρόνια στη Draculis (https://draculis.gr) γνωρίζουν καλά, ότι όσο πιο σύντομα αποκτήσετε το δικό σας αναβατόριο σκάλας, τόσο πιο γρήγορα θα ανακτήσετε την ελευθερία και την αυτονομία σας! Άλλωστε αντιπροσωπεύουν κατ΄αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τη Stannah (https://www.stannah.gr). Τη Νο1 κατασκευάστρια εταιρία, που έχει εγκαταστήσει πάνω από 1.000.000 αναβατόρια σκάλας παγκοσμίως. Γι΄ αυτό και διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα μοντέλων για ευθείες ή κυκλικές σκάλες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Η επόμενή σας κίνηση! Επικοινωνήστε τώρα με τη Draculis και άμεσα ο σύμβουλος μηχανικός θα είναι κοντά σας για να ακούσει τις ανάγκες σας. Αφού μετρήσει και μελετήσει τις διαστάσεις της σκάλας σας, θα προτείνει το κατάλληλο μοντέλο για εσάς και θα ετοιμάσει Δωρεάν εξατομικευμένη Μελέτη & Εκτίμηση Κόστους του χώρου σας.

