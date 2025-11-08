Ξεκίνησε από σήμερα το πρωί, Σάββατο 8 Νοεμβρίου, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των «οικισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας», με την εγκατάσταση των μονάδων αστυνομικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός των οικισμών Ρομά της περιφέρειας.

Την έναρξη της λειτουργίας της δράσης στους οικισμούς Ρομά ανακοίνωσε χθες Παρασκευή 7/11 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου και ανέπτυξε το σχετικό σχέδιο.

Σήμερα έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί «ως υψηλής εγκληματικότητας», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.

Ειδικότερα, από τη μελέτη που έχει γίνει, έχουν καθοριστεί 152 σημεία σε 25 περιοχές όλης της επικράτειας, όπου θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης το οποίο θα υλοποιηθεί από τις νέες Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Τι λένε οι εκπρόσωποι του οικισμού

Οι εκπρόσωποι του οικισμού αναφέρουν στο thesspost.gr, υπογραμμίζουν ότι η αστυνομία είναι καλοδεχούμενη και στέλνουν μήνυμα προς τους κατοίκους να συμπεριφέρονται κόσμια ώστε να μη δημιουργηθούν εντάσεις.

«Όπως βλέπετε η αστυνομία είναι μέσα στον οικισμό Αγίας Σοφίας. Δεν προκαλούμε, συμπεριφερόμαστε κόσμια και, προσοχή», αναφέρουν.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ

Το επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση, περιλαμβάνει:

– 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

– Προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα – πρόσωπα – οικίες, ελέγχους για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις

– Αντιμετώπιση διαταράξεων, επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών και προστασία ευάλωτων ατόμων

– Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων και πληροφόρηση για Κοινωνικές Υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις πολιτών.

Στην Αττική το σχέδιο αστυνόμευσης θα εφαρμοστεί οικισμούς των Αχαρνών – Φυλής – Ασπροπύργου – Μεγάρων με συνέχιση των ειδικών σχεδίων και δράσεων σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Σαλαμίνα.

Στην υπόλοιπη χώρα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε:

– Θεσσαλονίκη

– Στερεά Ελλάδα (Θήβα – Χαλκίδα – Φθιώτιδα)

– Θεσσαλία (Λάρισα – Καρδίτσα)

– Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

– Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες – Ημαθία)

– Δυτική Ελλάδα (Μεσσολόγγι, Ηλεία, Αχαΐα)

– Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

– Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε πως «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή».