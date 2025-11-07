Ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι «το Μαϊάμι θα γίνει σύντομα καταφύγιο για όσους αυτομολούν από τον κομμουνισμό στη Νέα Υόρκη.

». Ο επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, προειδοποιεί για τυχόν επικράτηση της ριζοσπαστικής πτέρυγας των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, κάνοντας λόγο για «το τέλος της κυβέρνησης Τραμπ». Και ο ηττημένος των δημοτικών εκλογών, Άντριου Κούομο, εφιστά την προσοχή για τον «επικίνδυνο δρόμο» που έχει πάρει το κόμμα του.

Αλλά ο από την 1η Ιανουαρίου δήμαρχος της Μέκκας του παγκόσμιου καπιταλισμού, Ζοχράν Μαμντάνι έχει τα δικά του σχέδια και φρόντισε να δώσει μια πρώτη γεύση για το πως σκοπεύει να διοικήσει την αμερικανική μητρόπολη, ήδη με την κατάρτιση της μεταβατικής του ομάδας, η οποία σε επίπεδο ηγεσίας αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες.

Σκοποί

Tο που αποσκοπεί η κίνηση Μαμντάνι είναι σε πρώτο επίπεδο εύκολο να απαντηθεί, καθώς ο πρώτος μουσουλμάνος και σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης, με την απόφαση του στέλνει ένα πρώτο σαφές μήνυμα για τον ρόλο των γυναικών στην άσκηση πολιτικής, αποκρούοντας τις κατηγορίες ορισμένων πολιτικών αντιπάλων του για αντισημιτισμό και ατζέντα φιλική προς το ριζοσπαστικό Ισλάμ.

Υπάρχουν ωστόσο και δεύτερες αναγνώσεις, που εφάπτονται στις ανησυχίες των συμφερόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα και του real estate, και γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων που ασκούν ισχυρότατη επιρροή στις τοπικές πολιτικές υποθέσεις. Μια προσεκτική ματιά στις επιλογές του 34χρονου πολιτικού είναι ενδεικτική των προθέσεών του για την επίτευξη μιας κάποιας συναίνεσης, βασισμένης στον κατευνασμό της οικονομικής ελίτ.

Έτσι, στη σύνθεση της εν λόγω ομάδας βρίσκουμε την Λίνα Καν, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου επί προεδρίας Μπάιντεν, την επί μακρόν συνεργάτιδα του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, Ελιάνα Λέοπολντ, την αντιδήμαρχο Υγείας (πάλι επί ντε Μπλάζιο) Μέλανι Χέρτσογκ και την -Μαρία Τόρες Σπρίνγκερ, που κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόμενου δημάρχου Έρικ Άνταμς είχε αναλάβει πόστο αντιδήμαρχου.

Εμπειρίες

«Πρόκειται για γυναίκες με αποδεδειγμένη ικανότητα να διαχειρίζονται πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα», σημείωσε ο Μαμντάνι, προσθέτοντας μάλιστα ότι η συνεργασία μαζί τους «είναι το πρώτο βήμα για να μετατραπούν οι δεσμεύσεις σε πραγματικές αλλαγές στη ζωή των Νεοϋορκέζων». Και δεν παρέλειψε να τείνει χείρα φιλίας προς την εβραϊκή κοινότητα, συμπληρώνοντας ότι σκοπεύει να συνεργαστεί στενά με εβραϊκές οργανώσεις ώστε «η Νέα Υόρκη να παραμείνει μια πόλη ασφάλειας, σεβασμού και συνύπαρξης για όλους».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος έχει δηλώσει άλλωστε πως είναι στις προθέσεις του να διατηρήσει στη θέση της και την αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις, η οποία θεωρείται άτομο κοινής αποδοχής και της οποία η θητεία έχει συνδεθεί με τη δραστική μείωση των ποσοστών εγκληματικότητας. Προς το παρόν η Τις δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την παραμονή της στο αξίωμα, αλλά πληροφορίες τοπικών μέσων τη θέλουν να δέχεται υπό τον όρο της αυτονομίας από την πολιτική εξουσία.

Είναι αυτή ακριβώς η παράμετρος της εμπιστοσύνης μεταξύ του νέου δημάρχου και των παραδοσιακών θεσμών μιας πόλης βαθιάς συνδεδεμένης με την πιο ξέφρενη μορφή επιχειρηματικότητας, αυτή που θα κρίνει τους συσχετισμούς και τα αποτελέσματα της ερχόμενης τετραετίας. Από την πλευρά του ο Μαμντάνι ευελπιστεί ότι μέσα από την τοποθέτηση ατόμων με ισχυρή θεσμική εμπειρία σε κρίσιμες θέσεις θα κερδίσει την απαιτούμενη πίστωση χρόνου, ώστε να εφαρμόσει το φιλόδοξο πρόγραμμά του –που περιλαμβάνει πάγωμα ενοικίων για δύο εκατομμύρια δικαιούχους, δωρεάν λεωφορεία και πυκνό δίκτυο παιδικών σταθμών- με όσο δυνατόν λιγότερες οχλήσεις από τον κόσμο της Wall Street. Από την άλλη, η επιχειρηματική κοινότητα δείχνει διχασμένη, μεταξύ όσων εμφανίζονται καχύποπτοι ή και εχθρικοί προς τη νέα δημοτική αρχή και τις σοσιαλιστικές της καταβολές, και όσους προσπαθούν να ρίξουν «γέφυρες» επικοινωνίας. Και όλα αυτά, τη στιγμή που η κόντρα του νέου δημάρχου με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ανοικτή υπόθεση.