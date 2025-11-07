Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής 7/11 ξεκίνησε η κατάθεση του Μάκη Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κύριος Βορίδης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στη τεχνητή λύση λέγοντας ότι είναι από το 2015 μέχρι σήμερα εν ισχύ.

Μιλώντας για την «υπογραφή υπουργού», αφού διάβασε την απόφαση είπε ότι αν δεν υπογράψεις τότε διαπράττεις παράβαση καθήκοντος. Η κατανομή γίνεται όμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο υπουργός υπογράφει. «Αυτό είναι το συμφωνώ», τόνισε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Βορίδης, θέλησε να απαντήσει και στα όσα υποστήριξε στην επιτροπή ο κ. Βάρρας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Βορίδης είναι ο τέταρτος μάρτυρας που προσέρχεται έχοντας περάσει από τη θέση του υπουργού μετά τους Τσιάρα, Αυγενάκη και Γεωργαντά.

Υπενθυμίζουμε ότι στην κατάθεση του στην Εξεταστική ο πρώην προέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας «έδειξε» ευθέως τον Μάκη Βορίδη ως τον λόγο της απομάκρυνσης του.

Απαντώντας ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε τα λεγόμενα του κ. Βάρρα «πολύ σοβαρό ατόπημα» και ανέφερε πως «όταν κληθώ στην εξεταστική θα πω γιατί απολύθηκε. Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξετάζει όλα και αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την πολυπλοκότητα των πραγμάτων».