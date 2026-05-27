Με αυστηρό τρόπο αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου του κόμματος, «ΕΛ.Α.Σ.» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό» είπε αρχικά, σε συνέντευξή του στο OPEN και πρόσθεσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε τη «ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες».

«Ο Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν»

Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ο κ. Τσίπρας επενδύει στην «όπισθεν». Στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό». Σημείωσε πάντως ότι «στο τέλος της ημέρας, όλοι μας κρινόμαστε από τους πολίτες. Δε χρειάζεται ούτε εγώ να υποτιμήσω κάποια κίνηση, ούτε να την υπερτιμήσω. Οι πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Και τον κ. Τσίπρα και εμάς και κάθε υποψήφιο, τέλος πάντων, είτε ως κόμμα είτε μεμονωμένα».

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των εκλογών και το ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην έχει αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «έχουμε έναν χρόνο μπροστά μας, όπου από εκεί θεωρώ θα κριθεί το «παιχνίδι» για εμάς και από αυτό τον χρόνο και από τα υπόλοιπα τρία χρόνια μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 2023 μέχρι σήμερα, δηλαδή πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε και πόσο συνεπείς σε αυτά που λέγαμε το 2023. Αυτή για μένα είναι η κυριότερη συζήτηση που αφορά στην Κυβέρνηση αλλά και την κοινωνία, τους πολίτες, τους ψηφοφόρους».

«Η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος για τη ΝΔ»

Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «με βάση και όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, αλλά και τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην Αντιπολίτευση, για εμάς η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος. Δε θεωρώ ότι είναι κάτι απίθανο, δε θεωρώ ότι είναι και κάτι αυτονόητο προφανώς. Και το 2023, υπήρχε απόσταση με βάση τις δημοσκοπήσεις, επετεύχθη. Μπορεί να τα καταφέρουμε ξανά, μπορεί και όχι. Στο τέλος της ημέρας, αυτό θα το ξέρουμε μόνο με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία».

Σε άλλο σημείο, υπογράμμισε ότι ο μοναδικός στόχος της κυβερνητικής παράταξης είναι η αυτοδυναμία. «Επιμένω ότι μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Έχω πει ξανά, το είχε πει και ο πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Δεν είναι οι βουλευτικές εκλογές διαδικασία πολλών γύρων ή δύο γύρων, όπως οι αυτοδιοικητικές».

Τι είπε για πιθανή συνεργασία με το ΠαΣοΚ

Μιλώντας όμως για το ΠαΣοΚ, είπε: «Ελπίζω με αυτοδυναμία, ο τόπος να έχει κυβέρνηση με όποια και να είναι αυτή η απόφαση. Επιμένουμε σε αυτό. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η ίδια η κατάσταση, η ίδια η στάση των κομμάτων, γιατί είναι το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε, με βάση το παρελθόν και τα μεγάλα στα οποία συμφωνήσαμε -κρατήσαμε μαζί με το ΠαΣοΚ τη χώρα μας στην Ευρώπη, όταν ο κ. Τσίπρας, αν δεν είχε τη ΝΔ και το ΠαΣοΚ, θα την έδιωχνε εκτός Ευρώπης. Θυμίζω ότι τώρα είμαστε στην Ευρώπη, λόγω των τότε βουλευτών της ΝΔ και του ΠαΣοΚ. Δε θα είχαμε ούτε Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε ευρωπαϊκή -τέλος πάντων- στήριξη για την πανδημία, ούτε πολλά άλλα, τα οποία μπορεί να τα θεωρούμε αυτονόητα, αλλά δεν είναι και τόσο».

«Δε θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια» απέναντι στην Τουρκία

Ο κ. Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη κλήθηκε να σχολιάσει και τα ελληνοτουρκικά. Απαντώντας για το νομοσχέδιο που αναμένεται να εισαχθεί στην τουρκική Βουλή, σημείωσε ότι «για αρχή, πρέπει να δούμε τελικά τι θα ψηφιστεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί, το να κάνουμε εξωτερική πολιτική επί τη βάση φημών και δημοσιευμάτων δεν είναι και το πιο υπεύθυνο και επωφελές για τη χώρα μας και για καμία χώρα. Έχουμε πει, χωρίς ακόμα να έχουμε δει την τελική νομοθέτηση, ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα επί τη βάση του Διεθνούς Δικαίου, άρα είναι μία ενέργεια, η οποία γίνεται για να γίνει και έχουμε πει παράλληλα σε όλα τα επίπεδα, ότι δε θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια».

Συνέχισε ξεκαθαρίζοντας ότι «όχι, δεν επιφυλασσόμαστε. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν διάφορες φωνές στην Τουρκία, έχουμε όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας. Έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε η κυβέρνηση που λέει πολλά, αλλά είμαστε η κυβέρνηση που κάνει πολλά και ουσιαστικά».

«Συνομιλούμε, χωρίς να υποχωρούμε» στα ελληνοτουρκικά

Για τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο με όλους μας τους γείτονες, γιατί ο διάλογος, έως τώρα μόνο έχει δώσει και σίγουρα δεν έχει στερήσει, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε καν κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινες γραμμές». Με αιχμή, σχολίασε ότι «ναι, επιδιώκουμε να συνομιλούμε, χωρίς να υποχωρούμε. Αυτό είναι μία καθαρή θέση, που θεωρώ ότι ενισχύει τη χώρα. Η όποια άλλη θέση, για να έχει αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να περιγραφεί», σημειώνοντας παρόλα αυτά, ότι αυτή η αποστροφή δεν αφορά στις δηλώσεις Σαμαρά – Καραμανλή.