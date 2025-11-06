Συνέντευξη στο ONE Channel παραχώρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε στη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη την οποία χαρακτήρισε ως «μαύρη μέρα για τη Δύση, για μένα και για τους νοήμονες χριστιανούς της Δύσης».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο Ισλαμισμός είναι το τελευταίο χαρτί της αριστεράς για να κερδίζει εκλογές. Βασίζονται σε λαθρομετανάστες, ακολουθούν την ατζέντα τους, τους ταΐζουν με το υστέρημα μας γιατί βασίζονται ότι θα τους δώσουν αυτοί την ψήφο τους, είναι το τελευταίο χαρτί αφού κατέρρευσε η woke ατζέντα».

Σύμφωνα με την ίδια «υπάρχουν 100αδες βιντεάκια στο Χ που Μουσουλμάνοι μιλούν για τη Σαρία και λένε ότι σχέδιο είναι να πολλαπλασιαστούμε, να καταλάβουμε τις πόλεις και να σας σκοτώσουμε. Δεν είναι καλοί, έρχονται για να σφάξουν και να αλώσουν τη Δύση και γι’ αυτό είμαστε εδώ για να το αποτρέψουμε».

Κατά την κυρία Λατινοπούλου «η αριστερά θέλει να βάλει μουσουλμάνους στα ψηφοδέλτιά τους, πιστεύετε ότι είναι μακριά; Σας το λέω σήμερα και να με θυμηθείτε».

«Κεντροαριστερός ο Μητσοτάκης»

Επιπρόσθετα η κυρία Λατινοπούλου υποστήριξε: «Πρέπει να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή και να πάρουμε τις χώρες μας πίσω. Ο Μητσοτάκης είναι κεντροαριστερός, ακολουθεί σοσιαλιστική οικονομική πολιτική, οι λαθρομετανάστες μπαίνουν κανονικά στη χώρα. Για μένα δεν πρέπει να μπαίνει ούτε κουνούπι από τα σύνορα»