Οι κριτικές για το βιβλίο του, το οποίο θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 11 Νοεμβρίου, δεν είναι καλές. Η ζωή του τα τελευταία χρόνια, υποθέτουμε, επίσης δεν είναι καλή. Γενικότερα, τίποτα δεν μοιάζει να πηγαίνει καλά για τον Louis C.K., τον stand up κωμικό από τις ΗΠΑ που το 2017, όταν και επιβεβαίωσε τις καταγγελίες ότι επανειλημμένα αυνανιζόταν μπροστά σε γυναίκες, έγινε cancel.

Αυτό, τουλάχιστον πιστεύουν όσοι ασχολούνται επιδερμικά – όπως ακριβώς προσπερνούν την μία είδηση μετά την άλλη στα social media – με την καριέρα του. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Louis C.K., αν εξαιρέσουμε το μικρό διάστημα εθελούσιας σιωπής μετά το σκάνδαλο, δεν σταμάτησε να δουλεύει – μέχρι και Grammy κέρδισε το 2022 για ένα stand-up special στο οποίο παρουσίαζε τη σεξουαλική του ανάρμοστη συμπεριφορά ως φετίχ. Απλώς σταμάτησε να κάνει «θόρυβο».

Όταν οι New York Times δημοσίευσαν τις καταγγελίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης πίσω στο 2017, ο C.K. είπε: «Τότε, έλεγα στον εαυτό μου ότι αυτό που έκανα ήταν εντάξει, επειδή ποτέ δεν έδειξα το πέος μου σε μια γυναίκα χωρίς να ρωτήσω πρώτα, κάτι που επίσης είναι αλήθεια. Αλλά αυτό που έμαθα αργότερα στη ζωή, πολύ αργά, είναι ότι όταν έχεις εξουσία πάνω σε ένα άλλο άτομο, το να του ζητάς να κοιτάξει το πέος σου δεν είναι ερώτηση. Είναι αδιέξοδο γι’ αυτές. Η δύναμη που είχα πάνω σε αυτές τις γυναίκες ήταν ότι με θαύμαζαν. Και άσκησα αυτή τη δύναμη ανεύθυνα.»

Τελικά, «απομακρύνθηκε» από το Netflix, το HBO και το FX, αλλά επέστρεψε στο stand-up μέσα σε λίγους μήνες. Στο μεταξύ, οι γυναίκες που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους αντιμετώπισαν σφοδρές αντίδρασεις και επιθέσεις από θαυμαστές, podcasters και κωμικούς. Το βάρος του cancel από τους δικούς του ώμους γλίστρησε και έπεσε στους ώμους των θύματων του.

Το κοινό, ακόμα και όταν ο ίδιος παραδέχθηκε την ανάρμοστη συμπεριφορά του, είναι εκεί και γεμίζει τους χώρους που εμφανίζεται ενώ αγοράζει το περιεχόμενό του από την ιστοσελίδα του. Με λίγα λόγια δεν βίωσε ποτέ του πραγματικό cancel. Για κάθε άνθρωπο που «ακύρωσε» τον κωμικό, εμφανίστηκε ένας άλλος να καλύψει το κενό του. Και η ζωή του Louis C.K., καλή ή κακή – αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε – συνεχίζεται και φέρνει στη δική μας και το πρώτο του μυθιστόρημα.

Ολα τα παραπάνω έρχεται να τα επιβεβαιώσει ο ίδιος με την πρόσφατη συνέντευξή του στη The Wall Street Journal. Αισθάνεται, όπως είπε, σαν ένας «μυστικός σούπερσταρ», άσχετα αν μεγάλο μέρος του mainstream κοινού του έκλεισε την πόρτα. Εξακολουθεί να «πουλάει», αλλά «πουλάει» με διαφορετικό τρόπο.

Ο Ingram και οι προσδοκίες των άλλων

Το συγγραφικό ντεμπούτο του Louis C.K. με τον τίτλο «Ingram» εστιάζει σε ένα νεαρό αγόρι που φεύγει από το αγρόκτημα των γονιών του και γνωρίζει τον κόσμο. Πρόκειται, στην ουσία, για ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης το οποίο, σύμφωνα με TexasMonthly, μιας και διαδραματίζεται στο Τέξας, δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια προσπάθεια να μιμηθεί τον Φόκνερ μέσω του Κόρμακ ΜακΚάρθι. Εδώ, όμως, δεν θα μιλήσουμε για το βιβλίο του, αλλά για όσα δήλωσε με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του.

Ένα πρωινό στη Βοστώνη, μετά από μία από τις τρεις εμφανίσεις του στην πόλη όπου μεγάλωσε, μίλησε για την ανοικοδόμηση της καριέρας του, τις εμπειρίες του σε ένα αμφιλεγόμενο φεστιβάλ κωμωδίας στη Σαουδική Αραβία και για τη νέα του προσπάθεια ως μυθιστοριογράφος. Θα σταθούμε επιλεκτικά σε μερικά σημεία της συνέντευξης, σε αυτά που αφορούν την επαγγελματική του ζωή η οποία, δήθεν, απέκτησε αμυχές.

Σε ένα σημείο του βιβλίου, ο νεαρός Ingram «ανακαλύπτει» τον αυνανισμό, κάτι που προφανώς ακολουθεί τον Louis C.K. μετά τις καταγγελίες. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν θα ήταν πιο ασφαλές να μην συμπεριλάβει αυτό το κομμάτι στο βιβλίο, ο κωμικός απάντησε πως «είναι απλώς μέρος της ζωής, οπότε δεν είδα λόγο να το αποφύγω. Είναι ένα σημείο όπου είναι ευάλωτος, ενθουσιώδης, και ακολουθεί αυτό που είναι. Έχει δικαίωμα σε αυτό. Και ήταν πραγματικά ωραία εμπειρία να το γράψω».

Και κάπως έτσι, η συζήτηση οδηγήθηκε στα «δύσκολα» χρόνια, όταν αρκετοί τον «διέγραψαν για πάντα» αλλά και το τι περίμεναν οι θαυμαστές του από εκείνον μετά τις αποκαλύψεις. Αυτό που μοιράστηκε ο κωμικός είναι: «Υπάρχουν πράγματα που ίσως κάποιοι θα ήθελαν να έχω κάνει ή πει. Ίσως θέλουν να ακούσουν περισσότερα, αλλά όχι όλοι. Βλέπω στο πρόσωπο κάποιων την ένταση, την προσδοκία ότι θέλουν κάτι ακόμα, και το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχει μόνο ένα συγκεκριμένο σημείο μέχρι το οποίο μπορώ να ακουμπήσω και ταυτόχρονα να φροντίζω τον εαυτό μου, την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που με αγαπούν».

Η online ζήτηση και το σκάνδαλο

«Δεν είμαι τύπος που καταρρέει πάνω στη σκηνή» είπε με αφορμή την επιστροφή του μετά τις καταγγελίες του 2017 – δεν άργησε, λίγους μήνες έμεινε εκτός. «Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου εκεί πάνω. Όταν επέστρεψα στη δουλειά, η ερώτηση ήταν: “Πόσοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να με δουν;”. Πάρα πολλοί. Κι αυτό έχει περισσότερη σημασία για μένα. Ίσως μια μέρα πω περισσότερα. Αλλά δεν διαβάζω τι λένε για μένα».

Ένα ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης είναι το πώς κατάφερε να πουλήσει τις παραστάσεις του (specials) ιντερνετικά, πριν αυτό γίνει της μόδας. «Ξαφνικά είχα γίνει ένας από τους “top guys”. Όπου κι αν έκανα παράσταση γινόταν sold out. Οπότε σκέφτηκα: “Πώς μπορώ να ωφελήσω το κοινό και να έρθω σε άμεση επαφή μαζί του;”. Με το special Live at the Beacon Theater (2011) το μόνο που ήθελα ήταν οι άνθρωποι να μπορούν να το δουν με ένα κλικ, δίνοντας 5 δολάρια. Και έγινε: 1 εκατομμύριο δολάρια σε μία εβδομάδα».

Το ερώτημα είναι, πώς οι online παραστάσεις τον βοήθησαν όταν ήταν «ανενεργός» και γιατί θεωρεί τον εαυτό του «μυστικό σούπερσταρ» μετά το σκάνδαλο;

Όπως είπε, η βιομηχανία της ψυχαγωγίας έχει γίνει μπερδεμένη και διχασμένη. «Υπάρχει απαγόρευση βασισμένη στο φόβο και περίεργοι κανόνες. Αλλά εγώ δεν χρειάζεται να ζω με αυτούς. Ζω σε ένα κλειστό κύκλωμα. «Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν καν ότι δουλεύω. Μια παράσταση έγινε sold out στο Madison Square Garden και περίπου 100.000 άνθρωποι αγόρασαν το livestream. Αλλά ήταν σαν μυστικό. Υπάρχει κάτι εκπληκτικό στο να είσαι μυστικός σούπερσταρ».

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, πάντως, είναι πως ο Louis C.K. δεν έγινε ποτέ cancel και πως οι άνθρωποι ακυρώνουμε τους άλλους επιλεκτικά ή τους ακυρώνουμε «λίγο», ανάλογα με την προσωπικότητα, το έργο ή τη φήμη τους. Και αυτό, το 2025, δεν είναι μυστικό. Μέχρι και ο άβγαλτος Ingram, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου του, πιθανότατα το γνωρίζει.

Το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να βγει αλώβητος από την κουλτούρα της ακύρωσης είναι φήμη, μια παραδοχή του λάθους του και ένα δυνατό punchline.