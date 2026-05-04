Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο, όπως ενημέρωσε η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, όπου ενεπλάκησαν αστυνομικοί, στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Ουάσινγκτον. Ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου. Η κατάστασή του παραμένει για την ώρα άγνωστη», αναφέρει η ενημέρωση της Μυστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στον Λευκό Οίκο ανέφεραν πως για προληπτικούς λόγους τους ζητήθηκε να συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Τύπου, έως ότου διαπιστωθεί εάν υφίσταται απειλή για την προεδρική κατοικία. Λίγη ώρα αργότερα, οι υπηρεσίες ασφαλείας τους ενημέρωσαν πως μπορούν να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους.