Ο βασιλιάς Κάρολος έχει ξεκινήσει την επίσημη διαδικασία αφαίρεσης των τίτλων του αδερφού του, πρίγκιπα Άντριου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Το όνομά του πλέον θα είναι πλέον Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ.

Ο ίδιος θα μετακομίσει από το Royal Lodge και η βασιλική του κατοικία θα παραδοθεί, ενώ εκείνος θα μεταφερθεί σε ιδιωτική στέγη. «Η μίσθωσή του στο Royal Lodge, ως σήμερα, του παρείχε νομική προστασία ώστε να συνεχίσει να διαμένει εκεί. Έχει πλέον υποβληθεί επίσημη ειδοποίηση για παράδοση της μίσθωσης και θα μεταφερθεί σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κύρωσεις κρίνονται αναγκαίες, παρότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Παλατιού.

Η εμπλοκή του στο σκάνδαλο Επστάιν

Υπενθυμίζεται πως το όνομα του Πρίγκιπα Άντριου έχει εμπλακεί έντονα στο σκάνδαλο του χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν. Μάλιστα, το ζήτημα αυτό πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου της Βιρτζίνια Τζιουφρέ από τη βρετανική εφημερίδα «The Guardian».

Η ίδια αναφέρει μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον πρίγκιπα «Γδυθήκαμε και μπήκαμε στην μπανιέρα, αλλά δεν μείναμε εκεί για πολύ, γιατί ο πρίγκιπας ήθελε να πάει στο κρεβάτι. Ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με τα πόδια μου, χαϊδεύοντας τα δάχτυλά μου και γλείφοντας τις παλάμες μου. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβαινε κάτι τέτοιο και με γαργαλούσε. Ήμουν νευρική μήπως ήθελε να κάνω το ίδιο και σε αυτόν. Αλλά δεν χρειαζόταν να ανησυχώ. Φαινόταν να βιάζεται να κάνει σεξ. Μετά, μου είπε ευχαριστώ με την κοφτή βρετανική προφορά του. Από ό,τι θυμάμαι, το όλο πράγμα διήρκεσε λιγότερο από μισή ώρα.