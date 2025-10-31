«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα μια επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του ύφους, των τίτλων και των τιμητικών διακρίσεων του πρίγκιπα Andrew. Ο πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Andrew Mountbatten Windsor».

Με αυτή τη διατύπωση, ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά χάνει όχι μόνο τον τίτλο του πρίγκιπα, αλλά και εκείνους του Duke of York, Earl of Inverness και Baron Killyleagh, καθώς και το δικαίωμα χρήσης του προσφωνήματος His Royal Highness. Επιπλέον, αφαιρούνται οι τιμητικές διακρίσεις Order of the Garter και Knight Grand Cross of the Victorian Order.

Η απόφαση, που συνοδεύτηκε από την εντολή να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του Royal Lodge στο Windsor, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη δυσφήμιση που προκάλεσαν οι σχέσεις του Andrew με τον Epstein.

Η «εξορία» στο Sandringham Estate, θα είναι ιδιωτικά χρηματοδοτούμενη από τον βασιλιά Κάρολο

Η ανακοίνωση του Παλατιού δεν περιορίστηκε στους τίτλους. Περιέλαβε και το θέμα της κατοικίας του Andrew:

«Έχει πλέον επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για την παραίτηση από τη μίσθωση και ο ίδιος θα μετακινηθεί σε εναλλακτική ιδιωτική κατοικία».

Ο Andrew υποχρεώνεται να παραδώσει τη μίσθωση του Royal Lodge, η οποία μέχρι σήμερα του παρείχε νομική προστασία παραμονής. Ο ίδιος θα μετακινηθεί στο Sandringham Estate, στην περιοχή Norfolk – μια μετακίνηση που το Παλάτι χαρακτήρισε «το συντομότερο δυνατόν».

Jordan Pettitt / POOL

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, η Sarah Ferguson, πρώην σύζυγός του, θα αποχωρήσει επίσης από το Royal Lodge και θα φροντίσει για τις δικές της ανεξάρτητες διευθετήσεις. Το νέο κατάλυμα του Andrew θα είναι, όπως τονίζεται, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος θα παρέχει την ανάλογη οικονομική μέριμνα σε ιδιωτικό επίπεδο για τον αδελφό του.

Η Kelly Swaby, βασιλική συντάκτρια, χαρακτήρισε την ανακοίνωση ιδιαίτερα σκληρή, ενώ τόνισε:

«Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τη νομική ορολογία, θέλει δικαίως να δει τιμωρία – και το Παλάτι το γνωρίζει αυτό».

Παράλληλα, η Jennie Bond, πρώην royal correspondent του BBC, δήλωσε πως πίσω από την απόφαση βρίσκεται και η πίεση του πρίγκιπα William:

«Νομίζω ότι αυτή η γραμμή έπρεπε να τραβηχτεί, και ο William ήταν πιθανότατα αυτός που πίεσε τον βασιλιά να το κάνει».

Η εξέλιξη έρχεται μετά την εμφάνιση email από το 2011, που αποκάλυψαν ότι ο Andrew διατηρούσε επικοινωνία με τον Epstein μήνες μετά τη δήλωσή του ότι είχε κόψει κάθε δεσμό. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες διαμαρτυρίες πολιτών και την πίεση του Public Accounts Committee σχετικά με τα δημόσια έξοδα που συνδέονται με τον Andrew, οδήγησε τελικά τον βασιλιά στην αμετάκλητη αυτή απόφαση.

Η νέα ταυτότητα: Andrew Mountbatten Windsor

Ο Andrew θα φέρει πλέον το επώνυμο Mountbatten Windsor, που συνδυάζει τα οικογενειακά ονόματα της βασίλισσας Ελισάβετ II και του πρίγκιπα Φίλιππου. Το επώνυμο αυτό θεσπίστηκε το 1960, ενώ η ρίζα του «Mountbatten» προέρχεται από το αγγλοποιημένο «Battenberg», ένα όνομα που άλλαξε για να αποφευχθεί το αντιγερμανικό κλίμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η υπόθεση του Andrew αποτελεί ορόσημο στη σχέση της μοναρχίας με τη δημόσια λογοδοσία. Ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται αποφασισμένος να προστατεύσει το κύρος του Στέμματος, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει την αποπομπή του ίδιου του αδερφού του.

Η δυσαρέσκεια δικαίως συνεχίζεται

Παράλληλα, οργανώσεις όπως η Republic, μέσω του Graham Smith, ζητούν ευρύτερη έρευνα για το τι γνώριζε το Παλάτι σχετικά με τις σχέσεις του Andrew με τον Epstein.

Tonight the family of Virginia Giuffre say she ‘brought down a British prince with her truth and extraordinary courage’



Virginia claimed Andrew sexually abused her on three separate occasions. He denies those allegations. pic.twitter.com/ydXLSFHb8L — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) October 30, 2025

Οι ιστορικοί, όπως ο Andrew Lownie, υποστηρίζουν πως παρότι η κίνηση του Παλατιού είναι αποφασιστική, δεν θα ικανοποιήσει πλήρως τη δημόσια δυσαρέσκεια:

«Επιτέλους παίρνουν αποφασιστικά μέτρα, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος της υπόθεσης».

Η υπόθεση του Andrew καταδεικνύει πως, ακόμη και μέσα στους πιο προστατευμένους θεσμούς, η δημόσια κρίση και η ανάγκη για λογοδοσία μπορούν να υπερισχύσουν. Με την απογύμνωσή του από κάθε τίτλο, την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge και την «εξορία» του στο Sandringham, ο άλλοτε Duke of York μετατρέπεται σε ένα πρόσωπο-σύμβολο της πτώσης.

Η βασιλική οικογένεια προσπαθεί τώρα να γυρίσει σελίδα – όμως το φάντασμα του Jeffrey Epstein και η σκιά του Andrew θα συνεχίσουν να ακολουθούν το Παλάτι.

