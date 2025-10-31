Τι και αν κάποτε υπήρξε ο αγαπημένος γιος της βασίλισσας, όλα έχουν αλλάξει για τον Andrew Mountbatten Windsor, όπως είναι πλέον το όνομα του, αφού έχασε όλους τους βασιλικούς του τίτλους και όχι μόνο.
Prince Andrew to be stripped of all remaining titles and evicted from royal residence, Buckingham Palace announces.— Pop Base (@PopBase) October 30, 2025
He previously announced he would give up his titles earlier this month on October 17th. pic.twitter.com/gOuEsQHDBH
Η απόφαση του βασιλιά Κάρολου να αφαιρέσει από τον αδερφό του, Andrew, όλους τους βασιλικούς του τίτλους και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει το Royal Lodge σηματοδοτεί μια από τις πιο δραστικές κινήσεις στην πρόσφατη ιστορία του Οίκου των Windsor. Η υπόθεση Andrew, που εδώ και χρόνια βαραίνει τη μοναρχία λόγω των δεσμών του με τον Jeffrey Epstein, μπαίνει πλέον σε μια νέα φάση αποκαθήλωσης.
Ένα τέλος εποχής για τον Duke of York
Το Buckingham Palace ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγες ώρες ότι ο πρίγκιπας Andrew δεν θα φέρει πλέον κανέναν βασιλικό τίτλο. Στην ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης, αναφέρεται ρητά: