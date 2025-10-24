Η ένταση στο εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας κλιμακώνεται όσον αφορά τον πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καταστείλει το σκάνδαλο σχετικά με τη σχέση του με τον μεγιστάνα και καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Τις τελευταίες ημέρες η υπόθεσή του κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών βρετανικών και διεθνών μέσων, ενόψει της δημοσίευσης των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιούφρε, τα οποία δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατό της τον Απρίλιο (οπότε φέρεται να αυτοκτόνησε σε ηλικία 41 ετών) και εμπεριέχουν κατηγορίες εναντίον του Πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος φέρεται να την κακοποίησε σεξουαλικά επανειλημμένα, από όταν ήταν έφηβη.

Ο Άντριου επιμένει ότι δεν γνώρισε ποτέ την Τζιούφρε, ενώ πάντα αρνιόταν τις σχετικές κατηγορίες. Ωστόσο, στη σκιά της δημοσίευσης του εν λόγω βιβλίου, την περασμένη Παρασκευή ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί από τη χρήση των βασιλικών τίτλων και τιμών του, κάτι που και η βασιλική οικογένεια ήλπιζε πως θα έθετε τέλος στην ιστορία.

«Βασιλικός απόκληρος»

«Αγαπημένο παιδί» της Ελισάβετ, ο Άντριου, αδελφός του βασιλιά Καρόλου Γ΄, έχει καταλήξει «βασιλικός απόκληρος», ενώ δεν είναι καν προσκεκλημένος να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του, όπως μεταδίδει ο βρετανικός Economist. Πάντως, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως η βασιλική οικογένεια αλλά και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να κάνουν περισσότερα για να τον φέρουν αντιμέτωπο με τις πράξεις του, για μια ιστορία που υπάρχει στη δημόσια σφαίρα εδώ και μια δεκαετία.

Το ζήτημα των τίτλων

Ο Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τα καθήκοντά του το 2019 και του αφαιρέθηκαν οι στρατιωτικοί τίτλοι και οι χορηγίες σε φιλανθρωπικά ιδρύματα από την εκλιπούσα Βασίλισσα το 2022. Αλλά το παλάτι «σαφώς ένιωσε ότι έπρεπε να αναλάβει περαιτέρω δράση» σημειώνει ο Guardian. Έτσι, την Παρασκευή, ο Άντριου ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, καθώς και πως παραιτείται από άλλους τίτλους και τιμές που του είχαν απονεμηθεί από τη βασιλική οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια.

Παρ’ ότι όμως δεν χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους, συνεχίζει τεχνικά να τους κατέχει. Ο Άντριου έγινε δούκας όταν παντρεύτηκε την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον το 1986. Για να του αφαιρεθεί αυτός ο τίτλος, θα έπρεπε να μεσολαβήσει το βρετανικό κοινοβούλιο, κάτι που θα αποτελούσε μια μακρά διαδικασία.

Επιπλέον, ο Άντριου έγινε πρίγκιπας αυτόματα κατά τη γέννησή του, ως γιος της τότε μονάρχη, και αυτή η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει μόνο εάν ο Βασιλιάς Κάρολος εκδώσει μια οδηγία γνωστή ως Letters Patent. Έτσι, παραμένει κατ’ επέκταση όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει μόνο με σχετική νομοθεσία.

Ωστόσο, για να γίνει αυτό απαιτείται η συναίνεση όλων των κρατών της Κοινοπολιτείας σε όλο τον κόσμο, κάτι που επίσης θα χρειαζόταν πολύ χρόνο. Η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε αυτό το πρωτόκολλο ήταν όταν ο Εδουάρδος Η΄ παραιτήθηκε το 1936.

Γιατί εξακολουθεί να ζει σε βασιλική περιουσία;

Ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη βρετανική κοινή γνώμη είναι πως ο Άντριου ζει στο Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων στο κτήμα Windsor, έξω από το Λονδίνο, παρά τις φερόμενες προσπάθειες του Καρόλου να τον πείσει να μετακομίσει.

Εξασφάλισε 75ετές συμβόλαιο μίσθωσης για το ακίνητο το 2003 και σύμφωνα με βασιλική πηγή που επικαλείται το CNN, θα συνέχιζε να ζει εκεί. Ωστόσο, περαιτέρω οργή πυροδοτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία την περασμένη Τρίτη, μετά από αποκάλυψη ότι βάσει των όρων της συμφωνίας μίσθωσης ουσιαστικά ο Άντριου δεν έχει πληρώσει ποτέ ενοίκιο, πέραν από μια αρχική εφάπαξ πληρωμή 1 εκατομμυρίου λιρών.

Έκτοτε, του ασκείται αυξανόμενη πίεση να εγκαταλείψει το ακίνητο. Ενδεικτικά, ο ανώτερος Συντηρητικός πολιτικός Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε στο BBC ότι ήταν «καιρός ο Πρίγκιπας Άντριου να φύγει για να ζήσει ιδιωτικά» και ότι δεν πίστευε ότι «οι φορολογούμενοι θα έπρεπε με οποιονδήποτε τρόπο να πληρώνουν τον λογαριασμό για να ζει σε πολυτελείς κατοικίες», ενώ και η βουλευτής του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος Μεγκ Χίλιερ, δήλωσε ότι: «Όπου ρέει χρήμα, ιδίως όταν εμπλέκονται χρήματα ή συμφέροντα των φορολογουμένων, το Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να ρίξει φως σε αυτό και πρέπει να έχουμε απαντήσεις».

Θα μπορούσε η βρετανική κυβέρνηση να εμπλακεί;

Αναμενόμενα, πολλοί πιέζουν τη βρετανική κυβέρνηση να δράσει αναφορικά με τον Άντριου, καθώς στο μεταξύ νέα δημοσκόπηση του YouGov κατέδειξε ότι τέσσερις στους πέντε Βρετανούς θα υποστήριζαν την επίσημη αφαίρεση του δουκάτου από τον Άντριου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επανέλαβε ότι «υποστηρίζουμε την κρίση της βασιλικής οικογένειας σε αυτό το θέμα μέχρι σήμερα και ο Πρίγκιπας Άντριου έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους του».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει τον «σωστό έλεγχο» όλων των περιουσιών του Στέμματος, απαντώντας στις εκκλήσεις για κοινοβουλευτική έρευνα. Ωστόσο, οι βουλευτές δεν θα έχουν χρόνο στη Βουλή των Κοινοτήτων για να συζητήσουν τη συμπεριφορά του πρίγκιπα Άντριου επειδή «η βασιλική οικογένεια δεν θα ήθελε να αφιερώσει χρόνο σε άλλα σημαντικά ζητήματα» στο κοινοβούλιο, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο βρετανικός Economist σχολιάζει σχετικά πως ο Στάρμερ με την ανάληψη της εξουσίας το καλοκαίρι του 2024 «υποσχέθηκε να κυβερνήσει ως επαναστάτης και να ανατρέψει τους αποτυχημένους θεσμούς λόγω της λαϊκής επιθυμίας για αλλαγή. Ο πρίγκιπας Άντριου προσωποποιεί ακριβώς αυτό. Όμως η κυβέρνηση των Εργατικών επιλέγει να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο, προς όφελος της βασιλικής οικογένειας».