Σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές γίνονται με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς στους λάτρεις του σινεμά την ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξεκινά επίσης σήμερα (εξαιρείται η τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις).

Η «Γιορτή του Σινεμά» ισχύει σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας και στις αίθουσες θα προβληθούν τόσο η τρέχουσα διανομή όσο και ταινίες από προηγούμενες βδομάδες.

Ανάμεσα στις ταινίες που θα έχουν οι φίλοι του σινεμά την ευκαιρία να παρακολουθήσουν είναι τα «Dracula», «Gabby’s Dollhouse», «Kiss of the Spider Woman», «Μία μάχη μετά την άλλη», «στα Βάθη του χειμώνα» και το «Νεκρό Τηλέφωνο 2».

Δείτε εδώ όλες τις ταινίες που συμμετέχουν στη «Γιορτή του Σινεμά».