Ο Μπράιαν Τζάκσον, ο δημιουργός που χάραξε μουσικά (μαζί με τον Τζιλ Σκοτ-Χίρον) την ιστορία της νεώτερης μουσικής, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια μοναδική βραδιά στην Αθήνα, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Gazarte Ground Stage.

O Αμερικανός κιμπορντίστας, φλαουτίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, το 1952 και καθιερώθηκε γρήγορα ως σημαντικός πιανίστας και φλαουτίστας, γνωστός για την εκφραστική δύναμη και την καινοτόμο προσέγγισή του. Μετρώντας πλέον περισσότερα από 50 χρόνια μουσικής δημιουργίας, έκανε τα πρώτα του βήματα μαζί με τον Τζιλ Σκοτ – Χίρον, δημιουργώντας (μαζί), εμβληματικά έργα όπως τα «Winter in America» και «The Bottle».

Πολιτική soul

Εργα που έβαλαν τα θεμέλια του jazz-funk και του socially engaged soul (σ.σ. κάποιος που συμμετέχει ενεργά και είναι αφοσιωμένος στην κοινότητά του ή την κοινωνία του, που χαρακτηρίζεται από έντονη επιθυμία να συμμετέχει σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις). Τα τραγούδια τους, βαθιά πολιτικά και ταυτόχρονα λυρικά, αποτέλεσαν την απαρχή ενός νέου ρεύματος, αυτού που σήμερα αναγνωρίζεται ως conscious music – μουσική με κοινωνικό μήνυμα.

Η εξέλιξη του Mπράιαν Τζάκσον, δεν σταμάτησε στο πέρασμα των δεκαετιών. Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα όπως οι Στίβι Γουόντερ, Ρόι Άγιερς, Στάνλεϊ Κλαρκ, Γρέγκορι Πόρτερ, Earth, Wind & Fire. Η δε η μουσική του αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και samples για καλλιτέχνες όπως οι Τούπακ, Κόμον, Κάνιε Γουέστ, Κέντρικ Λαμάρ. Με την επιστροφή του στη δισκογραφία το 2022 με το «This Is Brian Jackson», άνοιξε έναν νέο δημιουργικό κύκλο. Το 2025 παρουσίασε δύο πολυαναμενόμενες ηχογραφήσεις: το «Of Corners and Bridges», αφιερωμένο στον Μίλτον Νασιμέντο και ηχογραφημένο στη Βραζιλία με μέλη των Azymuth, καθώς και το νέο του άλμπουμ «Now More Than Ever».

Μεγαλώνοντας μέσα στην τζαζ

Ξεκίνησε το πιάνο, στα επτά του χρόνια, όπως σημειώνει ο ίδιος στην συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ, αλλά «πριν από αυτό ήθελα να παίζω ντραμς όπως ο Μαξ Ρόουτς, που ήταν ο ήρωάς μου. Οι γονείς μου ήταν φανατικοί της τζαζ, οπότε η μουσική έπαιζε πάντα στο σπίτι μας. Όσον αφορά τη σύνθεση, νομίζω ότι ξεκίνησε ως ένας τρόπος να εκφράσω πράγματα για τα οποία εγώ, στη νεαρή μου ηλικία, δεν είχα τις λέξεις. Το να γράφω μουσική με βοήθησε να «θεραπευτώ» και να μου δώσει δύναμη. Ακόμα το κάνει. Οι πρώτες μου επιρροές είχαν τις ρίζες τους στην τζαζ – την πολυπλοκότητα και το συναισθηματικό βάθος καλλιτεχνών όπως οι Μάιλς Ντέιβις, Σάρα Βον και Άχμαντ Τζαμάλ καθώς και ανθρώπων όπως Μαξ Ρόουτς, Μπίλι Χάρπερ, Λέον Τόμας από το κίνημα Black Consciousness (κοινωνικοπολιτικό κίνημα, που συνδέεται κυρίως με τη Νότια Αφρική, που δίνει έμφαση στην υπερηφάνεια των μαύρων, την ενδυνάμωση και την απελευθέρωση από την καταπίεση) στην τζαζ».

50 χρόνια διαρκούς αναζήτησης

Ο Μπράιαν Τζάκσον, βλέπει την εξέλιξή του, «ως μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και συνεργασίας. Ξεκίνησε με το έντονο ενδιαφέρον μας για τη σύνθεση, συνδυάζοντας τις επιρροές μας στην τζαζ, τη soul, την R&B, τη ροκ, τη φανκ και τη fusion, οδηγώντας στη δεκαετή συνεργασία με τον Τζιλ Σκοτ – Χίρον, όπου συνδυάσαμε όλα αυτά τα πράγματα με προσωπικά και πολιτικά μηνύματα. Αργότερα, το ταξίδι μου διευρύνθηκε, συνεργαζόμενος με ποικίλους καλλιτέχνες όπως οι Kool & The Gang, Γουίλ Ντάουνινγκ και Alabama 3.

Έκανα ένα σύντομο διάλειμμα στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αλλά ένας μέντορας με επανάφερε στην αλήθεια μου: «Είσαι μουσικός—φτιάξε μουσική». Η εξέλιξή μου χαρακτηρίζεται από την συνεχή αναζήτηση νέων τρόπων επικοινωνίας, για να τιμήσω την παράδοση του griot – περιοδευόντων ποιητών , μουσικών και αφηγητών που διατηρούν μια παράδοση προφορικής ιστορίας σε μέρη της Δυτικής Αφρικής. – μεταδίδοντας όσα έχω μάθει μέσω νέων έργων».

Με περισσότερα από 50 χρόνια δημιουργίας, συνεχίζει να βρίσκει «δύναμη η οποία προέρχεται από την ίδια τη μουσική και την αίσθηση της παράδοσης. Την έμαθα από εκείνους που ήρθαν πριν από εμένα και είναι δουλειά μου να μεταδώσω όσα έχω μάθει. Αυτή η σύνδεση με το παρελθόν και ο συνεχής διάλογος με τις νέες γενιές, που μου λένε πόσο σημαντική ήταν η δουλειά μου για αυτές, είναι μια ισχυρή έμπνευση για να συνεχίσω να δημιουργώ και να συνεργάζομαι. » Ολη του η ζωή στη μουσική, αλλά η επιτυχία δεν έχει σχέση μόνο με αυτήν. «Η επιτυχία, για μένα, έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών. Έχω συνειδητοποιήσει ότι η υγεία και η ευτυχία είναι πρωταρχικής σημασίας. Σήμερα, ορίζω την επιτυχία ως το να απολαμβάνεις πραγματικά αυτό που κάνεις, να μαθαίνεις από τα λάθη σου και να έχεις ένα αίσθημα ολοκλήρωσης στο τέλος της ημέρας, διατηρώντας παράλληλα την υγεία σου».

Ο Μπράιαν Τζάκσον, έχει συνεργασθεί με πολλούς μουσικούς. Περιγράφει ο ίδιος κάποιους από αυτούς. «Στίβι Γουόντερ: ιδιοφυΐα, καινοτόμος, ακτιβιστής/ Earth, Wind & Fire: μεγαλοπρεπής ήχος, μουσικοί γκουρού/ Γκρέγκορι Πόρτερ: ζεστασιά, σοφία, δύναμη/ Μπότσι Κόλινς: o Ένας, πάντα λειτουργικός/ Γκιλ Σκοτ-Χίρον: icon του εικοστού αιώνα, αδερφέ μου».

Η επόμενη του εργασία, «Now More Than Ever» κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 2026 και είναι «εμπνευσμένη σε μεγάλο βαθμό από τη δυστυχώς συνεχιζόμενη επικαιρότητα των μηνυμάτων που στείλαμε εγώ και ο Τζιλ πριν από χρόνια. Ο στόχος ήταν να κοιτάξουμε τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν για να τιμήσουμε την παράδοση του griot – του Αφρικανού «τροβαδούρου της αλήθειας» – και να μεταδώσουμε αυτά τα μηνύματα. Είναι μια επανεξέταση και εκσυγχρονισμός κλασικών κομματιών».

Το πρόγραμμά του στο Gazarte, θα περιλαμβάνει «συνθέσεις από παλιό και νέο υλικό, μουσική με ρίζες στην τζαζ, τη σόουλ και τη φανκ, καθοδηγούμενη από μια ενωτική ενέργεια. Δεν πρόκειται όμως για μελαγχολική υπόθεση – να περιμένετε να διασκεδάσετε, να σηκωθείτε και να χορέψετε. Στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητο».

INFO

Γενική Είσοδος Προπώλησης: 35€

Στην είσοδο του χώρου: 40€

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Αγοράστε εισιτήρια για τις κορυφαίες εκδηλώσεις από το intickets.gr.