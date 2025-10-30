Ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς μίλησαν αποκλειστικά στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για την ταινία Bugonia.

Ο σκηνοθέτης και οι πρωταγωνιστές της ταινίας μίλησαν για όσα πρεσβεύει το έργο για εκείνους.

«Είναι μία εκφραστική κωμωδία», σχολίασε ο Τζέσι Πλέμονς, με την Έμμα Στόουν να συμπληρώνει: «Είναι ένα μιούζικαλ».

«Όταν μου έστειλαν το σενάριο το βρήκα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα δυσάρεστο. Η κεντρική του ιδέα είναι μία αντανάκλαση του κόσμου και της ανθρωπότητας και του κινδύνου να τελειώσει αρκετά σύντομα», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

«Όταν δεν έχεις κάποια πιστεύω, εάν δεν πιστεύεις σε κάτι, τότε μπορείς να παρασυρθείς από οποιονδήποτε. Άρα το να έχεις ισχυρές πεποιθήσεις είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, όπως και η δυνατότητα να αλλάζεις και να είσαι ανοιχτός», είπε η Έμμα Στόουν.

«Ένιωσα απογοήτευση»

Ο Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε ποια ήταν τα συναισθήματα του όταν απορρίφθηκε η αίτησή του για γυρίσματα στην Ακρόπολη:

«Βέβαια, απογοητεύτηκα, αλλά κυρίως επειδή δεν έπρεπε οπωσδήποτε να κινηματογραφήσουμε σκηνές εκεί ήταν περισσότερο μία πράξη συναισθηματισμού από τη δική μου πλευρά για να εντάξουμε την Ελλάδα στην ταινία με κάποιο τρόπο. Δεν επηρέασε την ταινία στο τέλος. Ένιωσα απογοήτευση για τον τρόπο που αντιλήφθηκαν το αίτημά μου, οι προθέσεις μου διαστρεβλώθηκαν εντελώς», είπε.