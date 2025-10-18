Σημαντικό αποτύπωμα αφήνει το ταξίδι του υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, κ. Γιάννη Λοβέρδου, στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια της πέμπτης ηπείρου.

Το ταξίδι περιλαμβάνει σειρά επαφών με πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες, σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός της Βικτώριας Jacinta Allan, ο υπουργός Steve Dimopoulos και οι ομοσπονδιακοί βουλευτές Steve Georganas και David Smith, ενώ σημαντική ήταν και η παρέμβασή του στο Business Sydney, όπου συναντήθηκε με ελληνοαυστραλούς επιχειρηματίες και παρουσίασε τις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας.

Η περιοδεία ξεκίνησε από το Σίδνεϊ, όπου ο υφυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας και είχε εγκάρδια συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Μακάριο, όπου ενημερώθηκε για το πολυδιάστατο έργο της Αρχιεπισκοπής. Ακολούθησαν επισκέψεις στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Business Sydney, όπου μίλησε σε περισσότερους από 100 ελληνοαυστραλούς επιχειρηματίες, καθώς και στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, όπου ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 18.000 AUD για την ενίσχυση του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών.

Ο κ. Λοβέρδος επισκέφθηκε επίσης τη «Βασιλειάδα» στο Randwick, τον οργανισμό της Αρχιεπισκοπής που προσφέρει φροντίδα σε ηλικιωμένους της παροικίας, ενώ συμμετείχε και σε συγκινητική τελετή πολιτογράφησης νέων ελλήνων πολιτών στο Γενικό Προξενείο.

Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο υφυπουργός είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ελληνικά σχολεία, παιδικούς σταθμούς και κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου έζησε ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές. Διαπίστωσε πως τόσο τα μικρά παιδιά όσο και οι ηλικιωμένοι κρατούν ζωντανό τον πολιτισμό και τις αξίες της πατρίδας — κουβαλώντας την Ελλάδα στην ψυχή και στην καθημερινότητά τους, παρά την απόσταση.

Ακολούθησε η μετάβαση στη Νέα Ζηλανδία, με πρώτο σταθμό το Ουέλλινγκτον, όπου είχε συναντήσεις με τον Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας και Έξαρχο Ωκεανίας, κ. Μύρωνα και με το Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο φιλίας Ελλάδας–Νέας Ζηλανδίας, εις μνήμην των Anzacs και των Ελλήνων που συμπολέμησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επίσκεψη στο Ώκλαντ ολοκληρώθηκε με εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας και συνάντηση με μέλη της παροικίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας, ο υφυπουργός συνοδευόταν από τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, κ. Σταύρο Βενιζέλο, τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Μπαλέρμπα και κ. Δημήτριο Κάρναβο, καθώς και τη Γενική Διευθύντρια Ιθαγένειας, κ. Κατερίνα Ουλή.

Η περιοδεία συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς τη Μελβούρνη, την Τασμανία, την Αδελαΐδα και το Περθ, όπου αναμένονται νέες επαφές με φορείς, κοινότητες και θεσμικούς παράγοντες της Ομογένειας.