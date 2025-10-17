«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά -όπως αναφέρει- με «τη μη αρμόζουσα συμπεριφορά που είχε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της ΝΔ κ. Δημήτρη Καιρίδη».

Ο πρόεδρος της Βουλής στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει πως «οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό (εν. του βήματος της Ολομέλειας), αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας».

Ο καυγάς Βελόπουλου – Καιρίδη

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άρχισε να κατηγορεί την Ευρώπη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ζητεί από τον Βελόπουλο να αποδείξει τον πατριωτισμό του φέρνοντας τα λεφτά του πίσω από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

Η φράση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερο εκνευρισμό στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, που απάντησε με χαρακτηρισμούς και προσωπικούς υπαινιγμούς στον Καιρίδη, ο οποίος ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού αλλά δεν του δόθηκε.

Ωστόσο, δήλωσε αργότερα ότι «είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή για το ελληνικό κοινοβούλιο. Ζήτησα επί προσωπικού το λόγο δε δικαιούνται οι βουλευτές να πάρουν το λόγο δεν ήθελα να απαντήσω στους χαρακτηρισμούς», και χαρακτήρισε υποκριτικό τον πατριωτισμό του Βελόπουλου.

Ο λαλίστατος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν είπε, πάντως, κουβέντα για τα λεφτά.