Οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού κόμματος δεν θα στηρίξουν πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης μειοψηφίας του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ριζοσπαστική αριστερά και η ακροδεξιά αντιπολίτευση έχουν υποβάλει προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης, όμως χρειάζονται τις ψήφους των Σοσιαλιστών για να ανατρέψουν τον Λεκορνί, αφού το συντηρητικό Ρεπουμπλικανό κόμμα έχει δηλώσει ότι, προς το παρόν, στηρίζει την κυβέρνηση.

Η στήριξη της κυβέρνησης και από τους Σοσιαλιστές σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός που εισηγήθηκε ο Λεκορνί για το 2026 θα συζητηθεί από το κοινοβούλιο.

«Απαράδεκτος» ο προϋπολογισμός

Νωρίτερα, στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών Μπορίς Βαλό, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας όμως ότι η προσφορά του Λεκορνί να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού σηματοδοτεί μια νίκη για την Αριστερά.

Ο Βαλό δεν δήλωσε ξεκάθαρα αν το κόμμα του θα καταψηφίσει τις δύο προτάσεις μομφής, λέγοντας μόνο ότι πιστεύει στον κοινοβουλευτικό διάλογο και θα φροντίσει ώστε οι δεσμεύσεις του πρωθυπουργού να μετατραπούν σε πράξεις.

«Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης»

Μιλώντας στην ολομέλεια της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ανακοίνωσε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2027.

Ο Λεκορνί τόνισε παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα βασιστεί σε αυστηρό έλεγχο των δημοσίων δαπανών και μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, «δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του ορίου ηλικίας από τώρα έως τον Ιανουάριο του 2028». Συγκεκριμένα δήλωσε: «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028».

Ο Λεκορνί παρουσίασε στην Εθνοσυνέλευση τα βασικά σημεία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «μια αυστηρή διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών που θα μειώσει το έλλειμμα». Όπως ανέφερε, το έλλειμμα θα περιοριστεί στο 4,7% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 4,6% που προβλεπόταν μετά την απόσυρση του μέτρου για την κατάργηση δύο αργιών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «ο στόχος παραμένει να διατηρηθεί το έλλειμμα κάτω από το 5% του ΑΕΠ»

Έτοιμος για νέο διάλογο για το συνταξιοδοτικό

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε πως η κυβέρνηση είναι «έτοιμη για έναν νέο διάλογο σχετικά με το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος». «Η απάντηση είναι ναι», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «μια κοινωνική μεταρρύθμιση, όσο αναγκαία κι αν είναι, μπορεί να προχωρήσει μόνο αν γίνει κατανοητή και θεωρηθεί δίκαιη».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η προηγούμενη μεταρρύθμιση είχε προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και πολιτών.

«Η Εθνοσυνέλευση θα έχει τον τελευταίο λόγο – Δεν θα υπάρξει κρίση καθεστώτος»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός πρότεινε, επίσης, στην Εθνοσυνέλευση να μην γίνει χρήση του Άρθρου 43.9 του Συντάγματος, προκειμένου να παρακαμφθεί η Εθνοσυνέλευση.

Το άρθρο αυτό επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν νομοθεσία χωρίς ψηφοφορία από τους βουλευτές, αν και τις καθιστά ευάλωτες σε προτάσεις μομφής.

«Το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο», υποσχέθηκε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση, όπως μεταδίδει το France24.

«Ορισμένοι θα ήθελαν να δουν αυτή την κοινοβουλευτική κρίση να μετατρέπεται σε κρίση καθεστώτος», δήλωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, χάρη στους θεσμούς της Πέμπτης Δημοκρατίας και τους υποστηρικτές της».