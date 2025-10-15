Για άλλη μία χρονιά η Σιγκαπούρη, έχει το ισχυρότερο διαβατήριο στον κόσμο, όπως προκύπτει από τον τελευταίο Δείκτη Διαβατηρίων Henley.

Η κατάταξη, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, δείχνει ότι το μικρό έθνος-κράτος διατηρεί την κορυφαία θέση στον δείκτη, αφού έσπασε την ισοβαθμία έξι θέσεων για το βραβείο νωρίτερα φέτος.

Το 2024, η Σιγκαπούρη μοιράστηκε την κορυφαία κατάταξη με την Ιαπωνία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Η τελευταία κατάταξη δείχνει ότι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση, με τις άλλες πρώην υποψήφιες χώρες να ισοβαθμούν στην τρίτη θέση με τη Δανία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία.

Η Ελλάδα για δεύτερη διαδοχική χρονιά βρίσκεται στη χρυσή 5άδα, ισοβαθμώντας με τη Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία.

Ο Δείκτης Διαβατηρίων Henley είναι μια ευρέως διαδεδομένη κατάταξη παγκόσμιων διαβατηρίων, η οποία αξιολογεί την ισχύ του διαβατηρίου με βάση ένα μέτρο – τον αριθμό των προορισμών που μπορούν να επισκεφθούν οι κάτοχοι χωρίς να χρειάζεται να λάβουν βίζα. Ο δείκτης κατατάσσει τις χώρες σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών.

Για παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορούν να την επισκεφτούν χωρίς βίζα οι κάτοικοι 187 προορισμών, ενώ στην περίπτωση της Σιγκαπούρης είναι 193.

Η κατάταξη επικεντρώνεται κυρίως στην ευκολία ταξιδιού, ενώ μια άλλη κατάταξη που παρακολουθείται στενά από το CNBC Travel , ο Δείκτης Διαβατηρίων Nomad , κατατάσσει τα διαβατήρια με βάση πέντε κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης της φορολογίας, και επικεντρώνεται περισσότερο στην παγκόσμια ιθαγένεια.

Σε αυτόν τον δείκτη, που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση μαζί με την Ελβετία.

Η τελευταία κατάταξη της Henley δείχνει ότι το αμερικανικό διαβατήριο υποχώρησε στη 10η θέση από την 9η. Το διαβατήριο του Ηνωμένου Βασιλείου επίσης μετακινήθηκε προς τα κάτω στη λίστα, κατακτώντας την έκτη θέση από την πέμπτη, σύμφωνα με την Henley & Partners. Αυτό αντιπροσωπεύει τη συνέχεια μιας «μακροπρόθεσμης πτωτικής τάσης» για τις δύο χώρες — οι οποίες κάποτε θεωρούνταν τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο, σύμφωνα με την Henley & Partners.

«Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται τώρα στα πρόθυρα της πλήρους εξόδου από την πρώτη δεκάδα για πρώτη φορά στην 20ετή ιστορία του δείκτη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η κατάταξη

Η λίστα με τις 10 κορυφαίες χώρες δείχνει μια κατάταξη που κυριαρχείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στην κορυφή βρίσκονται τρεις βασικές ασιατικές οικονομίες:

1 Σιγκαπούρη

2. Ιαπωνία

2. Νότια Κορέα

3. Δανία

3. Φινλανδία

3. Γαλλία

3. Γερμανία

3. Ιρλανδία

3. Ιταλία

3. Ισπανία

4. Αυστρία

4. Βέλγιο

4. Λουξεμβούργο

4. Ολλανδία

4. Νορβηγία

4. Πορτογαλία

4. Σουηδία

5.Ελλάδα

5. Νέα Ζηλανδία

5. Ελβετία

6. Ηνωμένο Βασίλειο

7. Αυστραλία

7. Τσεχία

7. Ουγγαρία

7. Μάλτα

7. Πολωνία

8. Καναδάς

8. Εσθονία

8. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

9. Κροατία

9. Λετονία

9. Σλοβακία

9. Σλοβενία

10. Ισλανδία

10. Λιθουανία

10. Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Σιγκαπουριανοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 193 χώρες χωρίς να χρειάζονται βίζα, ενώ οι χώρες που ισοβαθμούν στην 10η θέση έχουν πρόσβαση σε 182, σύμφωνα με την κατάταξη.

Οι μεγαλύτερες μετακινήσεις στη λίστα

Το διαβατήριο της Ινδίας σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο από οποιαδήποτε άλλη χώρα τους τελευταίους έξι μήνες, ανεβαίνοντας στην 77η από την 85η, σύμφωνα με την Henley & Partners.

Μια ανάλυση της κατάταξης κατά την τελευταία δεκαετία έδειξε ότι τα ΗΑΕ ανέβηκαν 34 θέσεις στην κατάταξη, ανέφερε η εταιρεία. Είναι η μόνη «μεγάλη άνοδος» που μπήκε στην πρώτη δεκάδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανέφερε.

Η Κίνα ανέβηκε επίσης 34 θέσεις τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε η εταιρεία, μια κίνηση που χαρακτήρισε «ιδιαίτερα εντυπωσιακή» δεδομένου ότι η Κίνα δεν έχει πρόσβαση χωρίς βίζα στη ζώνη Σένγκεν της Ευρώπης.

Το διαβατήριο του Αφγανιστάν παρέμεινε στην τελευταία θέση της λίστας, παρέχοντας πρόσβαση χωρίς βίζα σε μόλις 25 χώρες παγκοσμίως, ανέφερε η εταιρεία.

Πηγή: ot.gr