Σύντομη αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη Βουλή, όταν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου ένιωσε αδιαθεσία λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της στην Ολομέλεια.
Καθώς επέστρεφε στο έδρανό της, είχε λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.
Ο γιατρός της Βουλής έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αθανασίου είναι καλά στην υγεία της.
Μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης, η οποία θα συνεχιστεί αύριο στις 9 το πρωί.
Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.