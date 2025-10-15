Σύντομη αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη Βουλή, όταν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου ένιωσε αδιαθεσία λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της στην Ολομέλεια.

Καθώς επέστρεφε στο έδρανό της, είχε λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Ο γιατρός της Βουλής έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αθανασίου είναι καλά στην υγεία της.

Μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης, η οποία θα συνεχιστεί αύριο στις 9 το πρωί.

Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.