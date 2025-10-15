Σύντομη αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα στη Βουλή, όταν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου ένιωσε αδιαθεσία λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της στην Ολομέλεια.

Καθώς επέστρεφε στο έδρανό της, είχε λιποθυμικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η συνεδρίαση.

Ο γιατρός της Βουλής έσπευσε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κ. Αθανασίου είναι καλά στην υγεία της.

Μετά το περιστατικό, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης, η οποία θα συνεχιστεί αύριο στις 9 το πρωί.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.