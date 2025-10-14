Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά και τη βιωσιμότητα, εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Οδύσσεια» για τη δημιουργία ενός καινοτόμου Green Academy στη Θεσσαλονίκη, με στόχο η βιωσιμότητα να συνδυαστεί με τα κίνητρα της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας.

Το νέο πρόγραμμα Green Academy έχει ως βασικό στόχο να προετοιμάσει ουσιαστικά νέες και νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καλλιεργώντας δεξιότητες υψηλής ζήτησης και ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους. Ήδη, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 30 άτομα, τα οποία μέσα από καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευσης σε τομείς όπως η εστίαση, η γεωργία και οι κατασκευές, εφοδιάζονται με σύγχρονες γνώσεις και πολύτιμες «πράσινες» δεξιότητες που αποτελούν πλέον αναγκαία εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία. Παράλληλα, παρέχει στοχευμένη υποστήριξη για την εύρεση σταθερής απασχόλησης και την απορρόφησή τους σε επαγγελματικούς κλάδους με προοπτική, δημιουργώντας πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης για το παραγωγικό δυναμικό της χώρας.

Μέσα από μια σειρά πρακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες του Green Academy εξερευνούν δεξιότητες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, όπως η μαγειρική χωρίς σπατάλη, η βιώσιμη γεωργία, οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές βαφής και η εγκατάσταση ηλιακών πάνελ. To Green Academy δεν είναι μόνο μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία· αποτελεί ένα βήμα προς ένα βιώσιμο επαγγελματικό μέλλον, γεμάτο προοπτικές, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά σε μια κοινωνία που κινείται προς ένα πιο πράσινο και ψηφιακό αύριο.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Γιάννης Γεωργακέλλος: «Μέσα από το Green Academy ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Οδύσσεια για να εξοπλίσουμε τους νέους ανθρώπους με τα σύγχρονα εργαλεία που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με αυτοπεποίθηση στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και της πράσινης οικονομίας, ενισχύοντας έμπρακτα την ένταξη των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και της παραγωγικής μας ταυτότητας και με το Green Academy, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει πως συνεχίζει να επενδύει στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες».

Εκ μέρους της Οδύσσειας, η Dina Rokić, Branch Manager στο Κέντρο Νέων του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, δηλώνει: «Το Green Academy δημιουργεί βιώσιμες ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης για νέα άτομα, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εξειδίκευση. Μέσα από την συνεργασία μας με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανοίγουμε την εκπαίδευση σε πράσινες δεξιότητες και υποστηρίζουμε την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση σε τομείς, όπως η βιώσιμη γεωργία, η μαγειρική χωρίς σπατάλη και οι πράσινες κατασκευές. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε στα νέα ταλέντα τα εργαλεία να χτίσουν ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης και συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία».