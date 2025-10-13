Γύρω στις 8 σήμερα το πρωί, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται η απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας οι οποίοι και θα φτάσουν στην στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ.

Στη στρατιωτική βάση είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας όπως και των Δυνάμεων Ασφαλείας του Ισραήλ έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα και ασφαλή και η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά.

Ήδη πολίτες συγκεντρώνονται έξω από την στρατιωτική βάση έτσι ώστε να πανηγυρίσουν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν την απελευθέρωση των ομήρων που παρέμειναν μέσα στη Λωρίδα της Γάζας επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο και συγκεκριμένα από το Sky News Arabia που δείχνουν τις προετοιμασίες που γίνονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ερυθρό Σταυρό όπως και από την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για την παραλαβή των ομήρων.

Στο μεταξύ εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, αναμένοντας με αγωνία την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις οκτώ το πρωί της Δευτέρας.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων είχε καλέσει το κοινό να δώσει το «παρών» στην πλατεία κατά τη διάρκεια της νύχτας, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωση «κίτρινη νύχτα» — ένα λογοπαίγνιο με τον όρο «λευκή νύχτα» (ολονυχτία) στα εβραϊκά.

Οι διοργανωτές έχουν τοποθετήσει γιγαντοοθόνες στην πλατεία, όπου αναμένεται να προβληθεί η στιγμή της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε στο Channel 12 ότι έφτασε στην πλατεία στις 2 τα ξημερώματα, έχοντας ταξιδέψει από τη βόρεια χώρα για να παραστεί σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων αναχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας με προορισμό τη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, με στόχο να βρίσκονται εκεί μέχρι τις 7:30 το πρωί, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 8:00 π.μ.

Οπως έχει γίνει γνωστό η Χαμάς θα παραδώσει τους 20 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια από μία ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στην περιοχή που βρίσκεται υπό την ισραηλινή κατοχή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει εντοπίσει τους ομήρους σε τρία διαφορετικά σημεία στο νότο, στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας αλλά και στην κεντρική Γάζα και κατόπιν θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο αν διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήζει ιατρικής περίθαλψης θα μεταφερθεί άμεσα με ελικόπτερο στα κοντινότερα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στην στρατιωτική βάση Ρέιμ ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και το σημαντικότερο να συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Οι σοροί των 28 ομήρων

Όσον αφορά τις σορούς των 28 ομήρων η παράδοσή τους θα γίνει σε μία δεύτερη φάση χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει γίνει γνωστό το πότε. Υπάρχει μία προβλεπόμενη διαδικασία όπου αναμένεται να γίνει τελετή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας όπου τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα ακολουθήσει η τελετή που είθισται σύμφωνα με την εβραϊκή θρησκεία και κατόπιν θα γίνει η διαδικασία για την επιστροφή τους σε ισραηλινό έδαφος και να παραδοθούν στις οικογένειες τους. Μάλιστα όταν πρόκειται για κάποιο στρατιώτη η σορός θα μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την ταφή, ενώ εάν πρόκειται για κάποιον πολίτη θα γίνεται συνεννόηση με την οικογένεια.

Μόλις επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, θα δοθούν ως αντάλλαγμα οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι, για τους οποίους και αναφέρθηκε εμπλοκή, ως προς το αίτημα της Χαμάς για αποφυλάκιση υψηλόβαθμων στελεχών της με πρώτο τον Μαρουάν Μπαργούτι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ

Στις 9.30 το πρωί αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ, το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης στη Σύνοδο για τη Γάζα

Την ώρα της απελευθέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται όπως αναμένεται στο Ισραήλ, ενώ ακολουθεί η σύνοδος για τη Γάζα, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου «παρών» στην υπογραφή της συμφωνίας, μεταξύ 20 ηγετών θα δώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, στην τελετή θα παραστεί και ο Αμπού Αμπάς, ενώ τόσο η ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η Χαμάς δεν θα εκπροσωπηθούν.