Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, διορίζοντας εκ νέου υπουργό Οικονομικών τον Ρολάν Λεσκίρ, στενό συνεργάτη του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί παρουσίασε τη νέα του ομάδα ως μια “κυβέρνηση με αποστολή να δώσει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος της χρονιάς”.

«Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας τους υπουργούς “που δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα”.

Η τελευταία κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών. Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονες πιέσεις να καταρτίσει και να επιτύχει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Η ανάρτηση του Λεκορνί

«Μια κυβέρνηση αποστολής ορίζεται για να καταρτίσει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας πριν από το τέλος του έτους. Ευχαριστώ τις γυναίκες και τους άνδρες που συμμετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα.

Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας».