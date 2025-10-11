«Πρόεδρος χωρίς λαό», «Πεισματάρης Μακρόν»: ο ξένος Τύπος μένει άναυδος με την επιστροφή του Σεμπαστιάν Λεκορνί στο Ματινιόν. Από την Ουάσινγκτον μέχρι τη Μαδρίτη, τα ξένα μέσα ενημέρωσης περιγράφουν μια Γαλλία σε βαθιά κρίση, μετά την αιφνιδιαστική επανατοποθέτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του.

Πριν δεχτεί όμως ο Λεκορνί να παραμείνει στο Ματινιόν, φέρεται να έθεσε τους όρους του στον Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Figaro το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Λεκορνί είπε σε στενό πρόσωπο του περιβάλλοντός του ότι έπρεπε να αποδεχτεί «από καθήκον», παρότι την Τετάρτη είχε διαβεβαιώσει ότι η «αποστολή» του είχε «ολοκληρωθεί». Ωστόσο, για να μπορέσει να φέρει εις πέρας την αποστολή του, απαίτησε η επόμενη κυβέρνησή του να απαλλαγεί από όλους τους πιθανούς υποψήφιους για την προεδρία, «χωρίς καμία εξαίρεση» όπως γράφει χαρακτηριστικά η Le Figaro.

Δύο είναι τα ονόματα που αναφέρει το δημοσίευμα, τα οποία δεν αναμένεται να αποτελέσουν εξαίρεση στον κανόνα: Ο Μπρουνό Ρεταγιό, πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων (LR) και μέχρι σήμερα υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος προκάλεσε την εκτροχιασμό της πρώτης κυβέρνησης του την περασμένη Κυριακή, όπως και ο Ζεράλ Νταρμανέν, υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνύ θεωρεί πως αυτό είναι αναγκαίο για να επιτύχει τον ύστατο στόχο του: την ψήφιση του προϋπολογισμού. Προς το παρόν, δεν θέτει κανέναν άλλον ορίζοντα πέρα από αυτόν, πρόκειται για μια αποστολή τριών μηνών.

Τέλος, απαίτησε από τον Εμανουέλ Μακρόν να δεχθεί να ξανανοίξουν στο Κοινοβούλιο όλα τα ζητήματα που είχαν συζητηθεί με την αντιπολίτευση, μεταξύ των οποίων και η εξαιρετικά συμβολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Οι αντιδράσεις

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις στην επανατοποθέτηση του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο. Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι η δεύτερη θητεία του «δεν θα είναι καλύτερη» από την πρώτη, η οποία έληξε όταν ο Λεκορνί παραιτήθηκε μετά από μόλις 27 ημέρες.

Το κόμμα της Μαρίν Λεπέν και η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν θα κινηθούν προς την κατάθεση πρότασης μομφής.

Οι Σοσιαλιστές διέψευσαν την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας.

Οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.