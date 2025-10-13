Κυκλοφορούσε με μηχανή και προσποιούνταν τον διανομέα. Και όταν έβρισκε την κατάλληλη ευκαιρία, ο τσαντάκιας χτυπούσε με βία και εξαφανιζόταν πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Ο 41χρονος είχε μετατρέψει γειτονιές της Νίκαιας και του Κορυδαλλού σε πεδίο δράσης. Παραμόνευε γυναίκες που περπατούσαν μόνες τους, τις πλησίαζε με τη μηχανή και με ένα απότομο τράβηγμα άρπαζε την τσάντα τους, ρίχνοντάς τες πολλές φορές στο έδαφος.

Η τελευταία του επίθεση, το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου, έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο. Ο δράστης πλησιάζει, της τραβά με δύναμη την τσάντα με το θύμα του να χάνει την ισορροπία και να πέφτει στο οδόστρωμα.

<br />

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν αμέσως και ξεκίνησαν τις αναζητήσεις, όπου μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν τον 41χρονο να κινείται με τη μηχανή στην Αγία Βαρβάρα. Η σύλληψη έγινε χωρίς να προλάβει καν να αντιδράσει.

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά προέκυψε πως ο άνδρας δρούσε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο, επιλέγοντας τον ίδιο τρόπο για τα χτυπήματα του σε βάρος των γυναικών.

Έως τώρα εξιχνιάστηκαν τέσσερις επιθέσεις, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και σε άλλες. Ο 41χρονος κατηγορείται για ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, διακεκριμένες κλοπές και βαριά σωματική βλάβη, και οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.