Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, αποφασίζουν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε της συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.