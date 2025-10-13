Κάλεσμα συστράτευσης των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση, απηύθυνε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έναν χρόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠαΣοΚ.

Προτάσεις για συμμαχίες δεν έγιναν αποδεκτές

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «… μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις, πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές». Ο κ. Δούκας εκφράζει την ανάγκη διαλόγου και κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στη Βουλή και στην κοινωνία, διότι – όπως λέει – «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση».

Εγιναν λάθη

Ο κ. Δούκας παραδέχεται ότι στην πορεία έγιναν λάθη, εκ των οποίων κάποια «ενόχλησαν πολύ». Και έδωσαν ευκαιρία – σημειώνει – για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν.

«Θα συνεχίσω να παρεμβαίνω»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμε. Δεσμεύεται δε ότι «… ως στέλεχος του ΠαΣοΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό, πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή».