Επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής «ΕΔΩ» του One Channel, όταν ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Νεφελούδης, προχώρησε σε λεκτική επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Σταμάτη Ζαχαρού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Νεφελούδης αποκάλεσε τον δημοσιογράφο «ορφανό της Χούντας», ενώ χαρακτήρισε τον τηλεοπτικό σταθμό «κανάλι της Δεξιάς». Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση του σταθμού, ο οποίος σε ανακοίνωσή του καταδίκασε “με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο” τη συμπεριφορά του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ανακοίνωση, το One Channel τονίζει ότι «τέτοιες συμπεριφορές απαξίωσης του δημοσιογραφικού έργου και προσβολής του δημόσιου λόγου δεν έχουν θέση στον δημόσιο διάλογο», υπογραμμίζοντας ότι ο σταθμός «θα συνεχίσει να φιλοξενεί όλες τις απόψεις, χωρίς όμως καμία έκπτωση στα ζητήματα πολιτικού ήθους και σεβασμού της δεοντολογίας».

Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης, Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε την επίθεση, σημειώνοντας πως «οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους που δεν συμφωνούν με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζουν άλλες εποχές».

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «συμπεριφορές που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί», προσθέτοντας ότι «οι ίδιοι άνθρωποι που εμφανίζονται ως προστάτες της ελευθερίας του Τύπου δείχνουν στην πράξη με κάθε ευκαιρία το αληθινό τους πρόσωπο».